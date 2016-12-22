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Первый зампред ЦБ увидел «эффект виагры» на рынке криптовалют
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Первый зампред ЦБ увидел «эффект виагры» на рынке криптовалют
Финансы, 17 янв, 14:47
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Первый зампред ЦБ увидел «эффект виагры» на рынке криптовалют
Криптовалюты нельзя рассматривать как конкурент деньгам, считает первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, цена цифровых денег обусловлена исключительно инвестиционным ажиотажем
Фото: Christophe Morin / Bloomberg

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов считает, что история появления криптовалюты похожа на историю изобретения виагры. Такое мнение он выразил на Гайдаровском форуме, сообщил корреспондент РБК.

«Что нас беспокоит сегодня? Нас беспокоит «эффект виагры». Как была изобретена виагра? Виагра была изобретена случайно, в рамках поиска формулы для сердечной мышцы, но в результате получили нечто другое. [В случае с криптовалютами] нас беспокоит, что создавали для глобального рынка нечто, что можно использовать как платежное средство, но создали шикарную платформу для финансовой пирамиды. То есть искали одно, а получилось другое», — сказал Швецов.

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По его словам, «ажиотажный спрос» на криптовалюты сегодня связан с тем, что большинство людей рассматривают их не как платежное средство, а как средство для инвестиций — «нечто, что люди не очень понимают, но что завтра можно перепродать дороже». По его словам, менее 10% стоимости биткоина сформировано спросом на него как на платежное средство. «Это надо понимать. Он [биткоин] не конкурент деньгам», — подчеркнул первый зампред ЦБ.

«Хорошо, что мы об этом думаем, но точно совершенно регуляторы не будут делать ничего, что будет способствовать росту этих пирамид», — резюмировал Швецов.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев в свою очередь отметил, что его личное отношение к криптовалютам совпадает с тем, как их судьбу видит премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Я считаю, что это очередная игрушка, которая найдет свою нишу через какое-то время, и ею будут заниматься люди, которые хотят ими заниматься. Это как кто-то играет в танки, а кто-то не играет в танки. Вот какое-то общее сообщество там будет. Точно так же люди, которые играют в танки, продают и покупают какие-то жетончики для этой игры, точно так же будут какие-то люди, которые пользуются криптовалютой», — сказал Моисеев.

Медведев допустил исчезновение криптовалюты в ближайшие годы
Технологии и медиа

Накануне во время выступления на Гайдаровском форуме премьер-министр Дмитрий Медведев допустил, что криптовалюты могут исчезнуть в ближайшие годы подобно тому, как к началу 2000-х прекратили свое существование бурно развивавшиеся интернет-компании 1990-х годов. Однако технология блокчейн может стать «частью повседневной реальности», отметил Медведев. Он также подчеркнул, что подходы к тому, какую политику следует вести в отношении криптовалют, сейчас различны — от запретительных до либеральных.

Лекарственное вещество цитрата силденафил, которое входит в состав препарата «Виагра», изначально разрабатывалось компанией «Пфайзер» как средство для лечения стенокардии и снижения давления.

Однако клинические исследования показали, что ​вещество не оказывает серьезного влияния ни на кровообращение в сердечной мышце (миокарде), ни на показатели артериального давления, однако вызывает ощутимый приток крови к мужским половым органам и может быть полезно при лечении эректильной дисфункции.

Авторы: Людмила Петухова, Наталья Демченко.
Теги: Банк России , виагра , криптовалюта
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