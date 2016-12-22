Медведев допустил исчезновение криптовалюты в ближайшие годы

Криптовалюты могут исчезнуть через несколько лет, подобно многим интернет-компаниям начала 1990-х годов, считает Дмитрий Медведев. А вот перспективы технологии блокчейн гораздо шире, отметил премьер-министр

Дмитрий Медведев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Технология блокчейн может стать частью повседневной реальности, в то время как криптовалюты могут исчезнуть через несколько лет, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом он заявил, выступая на Гайдаровском форуме, передает корреспондент РБК.

Конкуренция частных электронных валют, которая возникла в мире благодаря блокчейну, была предсказана теоретиками еще в середине прошлого века, отметил Медведев. Однако появление ряда криптовалют привело к возникновению новых конкурентных сфер в экономике, «которые раньше даже трудно себе было представить», и стало настоящим вызовом как для правительств и бизнеса в разных странах, так и для экспертов.

Премьер-министр также отметил, что в настоящее время подходы к тому, какую политику следует вести в отношении криптовалют, различны — от запретительных до либеральных.

«И абсолютно всех волнует вопрос, где предел этой «криптовалютной гонки». Вообще, может, это тупиковая ветвь киберреволюции», — сказал Медведев.

По его словам, в настоящее время невозможно «полностью исключить» сценарий исчезновения криптовалют, как это произошло со множеством компаний, появившихся на базе развивающегося интернета в начале 1990-х годов и прекративших свое существование уже в начале двухтысячных.

«Но сама технология, я имею в виду интернет, она не только сохранилась, но играет в нашей жизни сейчас ключевую роль. Точно так же через несколько лет могут исчезнуть криптовалюты, а технология, на базе которой эти криптовалюты развиваются, — я имею ввиду блокчейн, — станет частью повседневной реальности», — заключил Медведев. ​

В 2017 году Медведев неоднократно высказывался в поддержку развития проектов с использованием технологии блокчейн. Так, например, в марте он предлагал рассмотреть применение этой технологии для ускорения бюрократических процессов, а в мае отмечал, что внедрение блокчейна требует обязательной проработки правовой базы.

В декабре замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что Минфин и Банк России разрабатывают законопроект о регулировании оборота «цифровых активов» (под это определение подпадают прежде всего криптовалюты и токены) с использованием «мягких подходов».

«Мы старались избежать соблазна отрегулировать оборот цифровых активов и привлечение средств с применением цифровых активов так, как мы регулируем финансовые рынки», — сказал он.

Моисеев говорил, что Минфин в законопроекте о регулировании криптовалют планирует ограничить привлечение средств через ICO (первичное публичное размещение токенов) 1 млрд руб. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что авторы законопроекта рассматривают ICO как тип краудфандинга. Законопроект, по его словам, может быть принят в конце марта 2018 года.

Технология блокчейн позволяет создавать системы распределенного хранения данных с идентификацией каждого пользователя и защищенностью доступа. Единого места, где хранятся все записи участников системы, не существует, поскольку реестр содержится одновременно у всех участников системы и автоматически обновляется до последней версии при каждом внесенном изменении.