Предложение по зарплате на удаленке стало догонять офисное. Инфографика
Размер зарплаты, которую предлагает работодатель на удаленке, стал догонять выплаты, которые предлагают офисным работникам. Это следует из данных hh.ru.
Так, во время действия коронавирусных ограничений, в 2021 году, на удаленке сотрудникам предлагали зарплату чуть выше — 46 тыс. против 45,9 тыс. руб. в офисе. Ситуация поменялась в 2022 году, когда в офисе стали предлагать зарплату выше. К 2023 году разрыв увеличился значительно — в офисе стали предлагать 57,8 тыс. против 47,8 тыс. руб. на удаленке. Позже этот разрыв стал сокращаться — если в 2023 году он составлял 10 тыс. руб., то к 2025 году — 9,1 тыс. руб. (79,5 тыс. руб. в офисе против 70,4 тыс. руб. на удаленке).
