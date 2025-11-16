 Перейти к основному контенту
Инфографика РБК⁠,
Предложение по зарплате на удаленке стало догонять офисное. Инфографика

Работодатели стали подтягивать зарплаты работающих на удаленке к офисным
Сюжет
Инфографика РБК

Размер зарплаты, которую предлагает работодатель на удаленке, стал догонять выплаты, которые предлагают офисным работникам. Это следует из данных hh.ru.

Так, во время действия коронавирусных ограничений, в 2021 году, на удаленке сотрудникам предлагали зарплату чуть выше — 46 тыс. против 45,9 тыс. руб. в офисе. Ситуация поменялась в 2022 году, когда в офисе стали предлагать зарплату выше. К 2023 году разрыв увеличился значительно — в офисе стали предлагать 57,8 тыс. против 47,8 тыс. руб. на удаленке. Позже этот разрыв стал сокращаться — если в 2023 году он составлял 10 тыс. руб., то к 2025 году — 9,1 тыс. руб. (79,5 тыс. руб. в офисе против 70,4 тыс. руб. на удаленке).

Премия за дистант: отличия в оплате труда удаленных и офисных сотрудников
Фото:Елена Ростунова / Shutterstock

Авторы
Теги
Светлана Прохорова, Ольга Волкова
зарплата удаленная работа офис работодатели

