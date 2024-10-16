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Греф предложил освободить «Почту России» от «гирь на ногах»

«Почта России» проигрывает конкуренцию маркетплейсам из-за госрегулирования, которое в том числе не позволяет ей привлекать самозанятых для доставки, заявил Греф. Он призвал создать для всех одинаковые условия, «не навешивая гири»
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

«Почту России», проигрывающую конкуренцию маркетплейсам, необходимо освободить от «навешанных на нее гирь» в виде излишнего госрегулирования. Об этом на форуме FINOPOLIS заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК.

«Вот мы сейчас рассматривали «Почту России», допустим. «Почта России», говорят, проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов. Но, если сравнить регулирование для «Почты России», то оно настолько жесткое и настолько тяжелое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть», — подчеркнул Греф.

По его мнению, с учетом такой конкуренции нужно было бы ставить в одинаковые условия всех, однако не за счет того, «чтобы на новых игроков навесить гири, которые сегодня на ногах у «Почты».

Сегодня «Почта России» не имеет права привлекать самозанятых для доставки, а также вынуждена нести социальные функции, напомнил Греф. Глава Сбербанка считает необходимым «освободить традиционного игрока», чтобы он смог вырваться из своей исторической роли и модели бизнеса.

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В 2022 году «Почта России» получила совокупный убыток в размере 30,4 млрд руб. вместо прибыли 2,34 млрд руб. годом ранее. За прошлый год убыток составил 7,1 млрд руб., сократившись в 3,8 раза. Без поддержки государства «Почта России» останется убыточной до конца 2025 года, отчитывалось федеральное казначейство в декабре по итогам аудита.

По результатам проверки были выявлены «внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием управленческих решений», говорится в отчете. Эксперты казначейства пришли к выводу, что часть этих решений были «неэффективны». Так, недополученная прибыль в результате неэффективной организации розничного бизнеса и невыполнения плана продаж достигла 10,2 млрд руб. При этом 12 млрд руб. из общего показателя «неэффективных расходов» пришлось на управление имущественным блоком.

«Почта России» пытается найти механизмы сокращения убытков, и одной из идей, предложенных главой компании Михаилом Волковым, был «инфраструктурный сбор» с маркетплейсов. Он оценивал поступления этого платежа примерно в 24–25 млрд руб. в год. Однако идею не поддержали как участники рынка, так и российское правительство.

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«Почта России» маркетплейс госрегулирование Герман Греф
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
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