Минэк определился с регулированием маркетплейсов и агрегаторов

Минэк учел ряд замечаний ФАС, Минцифры и других ведомств к проекту, который должен будет регулировать работу маркетплейсов, агрегаторов услуг и других цифровых платформ. Но по части спорных положений обсуждения продолжаются

Логистический центр «Яндекс.Маркет» в Московской области (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минэкономразвития доработало законопроект «О платформенной экономике в Российской Федерации». Речь идет о проекте, который должен определить правовые основы платформенной экономики и отрегулировать отношения, возникающие между цифровыми платформами (маркетплейсами, сервисами доставки еды и бронирования туристических услуг, агрегаторами такси и т.п.), продавцами товаров или исполнителями услуг, а также потребителями. В документе приводится определение посреднической цифровой платформы, к которой относятся площадки, где размещаются предложения о реализации товаров, оказании услуг, выполнении работ и размещение заказов; обеспечивается возможность заключения сделок между партнерами и пользователями, а также возможность оплаты с помощью технических средств платформы.

В сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников на выступлении в Госдуме анонсировал, что базовая концепция регулирования «согласована с Минцифры и с Минпромторгом»: «Более того, мы проговорили основные моменты и с Минтрудом и считаем, что с ними тоже нашли компромисс. Мы подготовили проект закона, который как раз основан на ваших инициативах (сенаторов), инициативах Госдумы». Проект закона может быть изучен правительством в октябре, а до конца года внесен в Госдуму, говорил министр. Согласно поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко (есть в распоряжении РБК; законопроект разработан по его поручению) доработанная инициатива должна была поступить в правительство до 1 октября.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила 40 замечаний к проекту. Из имеющегося у РБК проекта Минэка (его подлинность подтвердил источник, участвовавший в разработке) следует, что министерство учло часть замечаний ФАС и других ведомств и поменяло некоторые формулировки, в том числе:

исключили положения о регулировании крупных посреднических цифровых платформ. Предполагалось, что к таким платформам будут относить сервисы с суточной аудиторией, превышающей определенное значение, которое должно установить правительство. Планировалось, что к ним будут предъявлять дополнительные требования по сравнению с другими посредническими платформами, например их оператор мог в одностороннем порядке менять условия договоров с партнерами не чаще, чем раз в три месяца, должен был организовать систему досудебного рассмотрения жалоб и др.;

изменено требование к условиям реализации скоропортящихся продовольственных товаров на цифровой платформе. В новой версии проекта речь идет об «особо скоропортящихся товарах», которые предполагают холодное хранение и краткосрочную реализацию;

отказались от требований к пунктам выдачи товаров (в предыдущей версии предполагалось, что в них обязательно должны быть примерочные);

с подачи Минпромторга в предусмотренные проектом поправки в закон «О торговле» включили положение, по которому платформы могут снижать цены на товары за счет средств продавца только после получения его согласия и могут это делать за счет собственных средств, если это предусмотрено договором;

убрали положение, по которому посреднические цифровые платформы не должны предоставлять доступ на них партнерам, не предоставившим всю необходимую информацию или предоставивших недостоверную информацию;

появилась новая глава 5 о том, что за соблюдением предлагаемого регулирования будут следить Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Роструд и Роспотребнадзор и др.

Из пояснений Минэка к законопроекту следует, что положения законопроекта касаются только посреднических цифровых платформ, но в дальнейшем регулирование может быть дополнено мерами и для иных цифровых платформ.

Что осталось в проекте, несмотря на возражения

Помимо ФАС проект раскритиковали еще ряд ведомств, но часть замечаний Минэкономразвития не учло.

В частности, Минцифры просило вывести из-под регулирования социальные сети, сервисы обмена мгновенными сообщениями и аудиовизуальные сервисы, на которые оно может распространиться при используемых формулировках. В отзыве Минцифры (также есть у РБК) указывалось, что требования для аудиовизуальных сервисов и обмена сообщениями уже есть в других законах и нормативно-правовых актах, а социальные сети по своей сути «не соответствуют экономической направленности деятельности платформ и агрегаторов информации о товарах и услугах». В Минэке указали же, что под действие законопроекта подпадают те сервисы, которые будут соответствовать признакам посреднической цифровой платформы.

Не было учтено предложение Минцифры и ФАС исключить положение, вводящее ограничение для оператора посреднической цифровой платформы на систематическое и продолжительное выполнение работ партнером-исполнителем для одного и того же пользователя (предел, согласно проекту, должно будет установить правительство). В ведомствах указывали, что в отдельных случаях, например при предоставлении платных образовательных услуг, это является существенным условием соответствующего договора. Но в Минэке настаивают, что критерий «систематичности и продолжительности» необходим для избежания переквалификации отношений между заказчиком и исполнителем в трудовые.

ФАС предлагала также отказаться от положения, по которому выбор конкретного партнера-исполнителя для исполнения заказа должен проводиться только с помощью алгоритмов, но не лично оператором платформы. По мнению службы, это снизит привлекательность платформы для исполнителей — рейтинги, формируемые оператором площадки, потеряют смысл, как и вложения исполнителя в рекламу и качество выполняемых заказов. Но Минэк не учел и эти предложение.

РБК направил запрос в ФАС и еще нескольким министерствам, участвующим в обсуждении документа.

Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что они прорабатывают законопроект «О платформенной экономике». «К нам поступают предложения от профильных ведомств, отраслевых ассоциаций, регионов и бизнеса, — говорит он. — Разработка проекта закона, по сути, стала ответом на запрос всех участников рынка на единое регулирование, честные и прозрачные правила». Представитель министерства также отметил, что законопроект должен «закрепить единый понятийный аппарат, расширить механизмы защиты прав потребителей, повысить прозрачность условий как для самих платформ, так и для продавцов, исполнителей услуг, самозанятых, владельцев пунктов выдачи заказов».

Представитель Минцифры сообщил РБК, что они «еще дорабатывают текст законопроекта вместе с Минэкономразвития, финальной версии документа пока нет».

Источник РБК, знакомый с обсуждениями проекта, говорит, что в новой версии законопроекта Минэк «не учел большинство сутевых замечаний» к предыдущей редакции. По его словам, профильные регуляторы и бизнес-сообщества просили вынести регулирование платформенной занятости и маркетплейсов из документа, потому что для них уже разработаны отдельные законопроекты. «Кроме того, из-под действия законопроекта все еще выводятся посреднические платформы, где заказчик и исполнитель могут сами договариваться между собой, например доски объявлений. Так разработчики регулирования создают неравенство условий для разных платформ в будущем законе. Все так же ограничена возможность для компаний чаще менять оферту, чтобы условия на платформах оставались гибкими», — указал этот собеседник.