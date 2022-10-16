SCMP узнала об ограничениях банков Гонконга для россиян из-за санкций

Генеральный консул России в Гонконге подтвердил сообщения о проблемах с банковским обслуживанием россиян. Анонимный бизнесмен рассказал South China Morning Post, что открыть счет в местных банках стало «практически невозможным»

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Российские бизнесмены столкнулись с трудностями при осуществлении банковских операций в Гонконге из-за западных санкций, сообщила газета South China Morning Post.

Источник издания в крупнейшем банке Гонконга — The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) сообщил, что кредитная организация разослала большинству своих местных клиентов-россиян письмо с уведомлением о приостановке розничных инвестиционных услуг из-за санкций ЕС. Решение банка не затрагивает сберегательные счета россиян и другие розничные услуги, указывает издание.

Неназванный российский предприниматель из Гонконга рассказал изданию, что прожил там 10 лет, но гражданство России стало препятствием для доступа к банковским услугам из-за западных санкций. По его словам, россиянам и раньше было сложно открыть счет в Гонконге, но в последнее время это стало «почти невозможным». «Даже банки материкового Китая [в Гонконге] настороженно относятся к обладателям российских паспортов, многим отказывают сразу», — сказал собеседник газеты.

Генеральный консул России в Гонконге Игорь Сагитов рассказал, что получал сообщения о возникновении трудностей у россиян при проведении некоторых финансовых операций. «Хотя Китай и Гонконг не присоединились к западным санкциям против России, есть случаи, когда российские бизнесмены не могут перевести средства или открыть новые счета», — цитирует газета слова консула.

Монетарный регулятор Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA) заявлял, что местные финансовые организации не обязаны применять в одностороннем порядке санкции, введенные иностранными правительствами, однако эксперты по правовым вопросам предупреждали, что местные банки с глобальным присутствием не могут рисковать потерей основных рынков в США и Европе, игнорируя западные санкции, пишет издание.

Газета упоминает недавнюю ситуацию с яхтой Nord стоимостью $500 млн, которая оказалась в Гонконге в начале октября и, предположительно, принадлежит находящемуся под санкциями ЕС и США миллиардеру Алексею Мордашову. О том, что судно принадлежит ему, писал Bloomberg со ссылкой на данные портала SuperyachtFan и подтверждал источник РБК.

После прибытия судна США пригрозили Гонконгу репутационными рисками из-за отказа применять западные санкции.

«Наши регуляторные законы соответствуют мировому уровню. Если в каких-то других местах предпринимают собственные действия [против российских активов], но у нас для этого нет оснований, мы так делать не будем», — подчеркнул глава администрации Гонконга Джон Ли, добавив, что не видит оснований применять санкции, которые были введены кем-либо, кроме ООН.

Власти США, комментируя это, заявляли, что статус финансового центра зависит от соблюдения международных законов и стандартов. «Возможное использование Гонконга в качестве убежища лицами, уклоняющимися от санкций со стороны нескольких юрисдикций, еще больше ставит под сомнение прозрачность бизнес-среды», — отмечали в Госдепе.

США, ЕС и их союзники значительно расширили санкции против Москвы после начала российской спецоперации на Украине. Вашингтон неоднократно предупреждал другие страны, в том числе Китай (Гонконг — специальный административный район в составе КНР), о недопустимости помощи в обходе ограничительных мер и предупреждал о возможности применения к тем, кто это делает, вторичных санкций.