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Мосгорсуд вдвое сократил срок для брата экс-владельца «Росгосстраха»

Мосгорсуд вдвое сократил срок для Сергея Хачатурова — с восьми до четырех лет колонии. Он оправдан по статье о легализации доходов, а по другим эпизодам преступление переквалифицировано на причинение ущерба без хищения

Мосгорсуд сократил срок приговора бывшему топ-менеджеру «Росгосстраха» Сергею Хачатурову с восьми до четырех лет колонии, рассказали РБК его адвокаты. Другому фигуранту дела — экс-предправления РГС Банка (входил в периметр группы «Росгосстрах») Надежде Клепальской, изначально осужденной на шесть лет, приговор был изменен  на три года условно. Она освобождена в зале суда. 

Сергей Хачатуров — брат бывшего совладельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова был приговорен к восьми годам лишения свободы в июле. Дорогомиловский суд Москвы признал его виновным по статьям ч. 4, 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч.4, 160 (присвоение или растрата имущества в особо крупном размере) и ч.4, 174 (легализация в особо крупном размере денежных средств). 

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Оглашение приговора Сергею Хачатурову

Мосгорсуд полностью оправдал подсудимых по обвинению в легализации доходов, а обвинение в мошенничестве и растрате переквалифицировал на ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия при отсутствии признаков хищения), рассказали РБК адвокаты. Учитывая, что Хачатуров был арестован в апреле 2018 года, согласно новому сроку приговора в 4 года он будет освобожден в январе 2021 года.

По версии следствия, компания Хачатурова «РГС Активы» в мае 2017 года передала 3,6% акций «Росгосстраха» другой компании Хачатурова «Техника и автоматика». Та в августе 2017 года продала акции банку «Траст», входившему на тот момент в группу «Открытие» (впоследствии санирована и перешла под контроль ЦБ). Следствие посчитало, что вырученные от сделки 6,1 млрд руб. были похищены и затем легализованы. Вменялась Хачатурову и еще одна сделка с паями ПИФа недвижимости «Невский» на 2 млрд руб.

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Данил Хачатуров

«Фактически, суд согласился с позицией защиты, что приговор Сергею Хачатурову и Надежде Клепальской был изначально незаконным. Не было ни мошенничества, ни растраты, ни присвоения. Это то, о чем мы говорили на протяжении всех лет расследования — собственник не может ничего похитить сам у себя. Безумная попытка создать практику привлечения собственника к ответственности за хищение собственного имущества была пресечена Московским городским судом», — сказал РБК адвокат Алексей Мельников.

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Несмотря на то, что приговор отменен лишь частично, мы не можем не приветствовать решение Мосгорсуда, заявил адвокат Александр Гофштейн (его заявление поступило в распоряжение РБК). «Обвинения в адрес нашего подзащитного в части легализации денежных средств абсурдны и противоречили сложившейся по этому вопросу судебной практике. Абсолютно прозрачное и понятное использование дохода, полученного от продажи собственных активов, после уплаты всех необходимых налогов, суд первой инстанции посчитал легализацией доходов», — сказал Гофштейн.

Автор
Павел Казарновский
Мосгорсуд «Росгосстрах» Данил Хачатуров
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