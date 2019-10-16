Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник

Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Сеть поликлиник изначально принадлежала «Росгосстраху», когда им владел Данил Хачатуров.
Иск к «Союзу» подал сменивший собственника «Росгосстрах», интересы которого в суде представляет А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-Групп»). Истец требовал лишить компанию Гинера права на 100% «Медис».
В итоге суд запретил ФНС вносить любые изменения в ЕГРЮЛ, касающиеся 100% акций «Медис». «Союзу» суд запретил отчуждать или обременять акции, передавать их в доверительное управление и заключать любые иные сделки.
В 2017 году Данил Хачатуров договорился с банком «Открытие» о продаже «Росгосстраха». Но незадолго до сделки «дочка» РГС «Капитал Ре», через которую он владел сетью поликлиник, передала ее компании Хачатурова «РГС Мед-Инвест», утверждалось в исках РГС. В обмен «Капитал Ре» получила 2,89% в «Мед-Инвесте». Центральный банк вскоре забрал банк «Открытие» на санацию, вместе с ним регулятору досталась и страховая компания «Росгосстрах». РГС решил оспорить сделку в суде: стоимость сети «Медис» составляла 1,12 млрд руб., а оценка почти 4% в «Мед-Инвесте» Хачатурова — всего 106 млн руб., приводил страховщик аргументы в суде.
Уже после подачи иска «Росгосстрахом» «Медис» сменила собственника — компания перешла от Хачатурова к «Союзу» Гинера. Сначала он контролировал 75% сети поликлиник, но потом довел свою долю до 100%.