Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник

Не единственные претензии

Помимо оспаривания сделки РГС хочет взыскать сумму ущерба от сделки — 827 млн руб. — с бывшего гендиректора «Капитал Ре» Даура Джениа, назначенного на должность Хачатуровым. Кроме того, РГС оспаривал сделки с неликвидными, по его оценке, облигациями на 481 млн и 59 млн руб., которые проводились «РГС-Жизнь» и «СК Капитал-Лайф», которые контролировал Хачатуров, следует из материалов суда.

Поначалу «Росгосстрах» терпел неудачи либо в первых инстанциях, либо в апелляциях. В апреле председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен написал письмо президенту Владимиру Путину, сообщали «Ведомости». Суды, «игнорируя основы законодательства и обстоятельства дел», отказывают в исках, жаловался Авен. Президент перенаправил письмо генпрокурору Юрию Чайке, после чего МВД начало проверку против экс-руководства «Росгосстраха», писал РБК.

Дела в судах у «Росгосстраха» пошли лучше. Верховный суд направил на новое рассмотрение иск против Джениа на 827 млн руб., еще две жалобы удовлетворили кассационные инстанции (иски о передаче долей в «Медис» в «Мед-Инвесту»).

100% в «Медис» перешли к «Союзу» Гинера уже после удовлетворения двух кассационных жалоб «Росгосстраха», несмотря на то, что «все участники спора с другой стороны были извещены официальными письмами о том, что этого делать нельзя», сказал РБК представитель A1. «Они это сделали специально, с нашей точки зрения, чтобы затруднить процесс взыскания на эти доли», — считает он.

Обеспечительные меры «не могут каким-либо образом отразиться на деятельности компании «Медис», подчеркнул в комментарии РБК представитель Евгения Гинера. РБК направил запрос в «Росгострах».