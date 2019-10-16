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Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник
«Росгосстрах» добился ареста 100% доли Евгения Гинера в сети поликлиник «Медис», оцениваемой в 1 млрд руб. Гинер получил долю в компании от бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова

Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Сеть поликлиник изначально принадлежала «Росгосстраху», когда им владел Данил Хачатуров.

Иск к «Союзу» подал сменивший собственника «Росгосстрах», интересы которого в суде представляет А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-Групп»). Истец требовал лишить компанию Гинера права на 100% «Медис».

В итоге суд запретил ФНС вносить любые изменения в ЕГРЮЛ, касающиеся 100% акций «Медис». «Союзу» суд запретил отчуждать или обременять акции, передавать их в доверительное управление и заключать любые иные сделки.

В 2017 году Данил Хачатуров договорился с банком «Открытие» о продаже «Росгосстраха». Но незадолго до сделки «дочка» РГС «Капитал Ре», через которую он владел сетью поликлиник, передала ее компании Хачатурова «РГС Мед-Инвест», утверждалось в исках РГС. В обмен «Капитал Ре» получила 2,89% в «Мед-Инвесте». Центральный банк вскоре забрал банк «Открытие» на санацию, вместе с ним регулятору досталась и страховая компания «Росгосстрах». РГС решил оспорить сделку в суде: стоимость сети «Медис» составляла 1,12 млрд руб., а оценка почти 4% в «Мед-Инвесте» Хачатурова — всего 106 млн руб., приводил страховщик аргументы в суде.

Уже после подачи иска «Росгосстрахом» «Медис» сменила собственника — компания перешла от Хачатурова к «Союзу» Гинера. Сначала он контролировал 75% сети поликлиник, но потом довел свою долю до 100%.

Не единственные претензии

Помимо оспаривания сделки РГС хочет взыскать сумму ущерба от сделки — 827 млн руб. — с бывшего гендиректора «Капитал Ре» Даура Джениа, назначенного на должность Хачатуровым. Кроме того, РГС оспаривал сделки с неликвидными, по его оценке, облигациями на 481 млн и 59 млн руб., которые проводились «РГС-Жизнь» и «СК Капитал-Лайф», которые контролировал Хачатуров, следует из материалов суда.

Поначалу «Росгосстрах» терпел неудачи либо в первых инстанциях, либо в апелляциях. В апреле председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен написал письмо президенту Владимиру Путину, сообщали «Ведомости». Суды, «игнорируя основы законодательства и обстоятельства дел», отказывают в исках, жаловался Авен. Президент перенаправил письмо генпрокурору Юрию Чайке, после чего МВД начало проверку против экс-руководства «Росгосстраха», писал РБК.

Финансы
МВД начало проверку в отношении экс-руководителей «Росгосстраха»

Дела в судах у «Росгосстраха» пошли лучше. Верховный суд направил на новое рассмотрение иск против Джениа на 827 млн руб., еще две жалобы удовлетворили кассационные инстанции (иски о передаче долей в «Медис» в «Мед-Инвесту»).

100% в «Медис» перешли к «Союзу» Гинера уже после удовлетворения двух кассационных жалоб «Росгосстраха», несмотря на то, что «все участники спора с другой стороны были извещены официальными письмами о том, что этого делать нельзя», сказал РБК представитель A1. «Они это сделали специально, с нашей точки зрения, чтобы затруднить процесс взыскания на эти доли», — считает он.

Обеспечительные меры «не могут каким-либо образом отразиться на деятельности компании «Медис», подчеркнул в комментарии РБК представитель Евгения Гинера. РБК направил запрос в «Росгострах».

Какие активы Хачатурова достались Гинеру

Это не единственный случай, когда собственником активов Хачатурова оказывался Евгений Гинер. При продаже «Росгосстраха» «Открытию» в периметр сделки не вошел страховщик жизни «РГС-Жизнь». Ее владельцем считался Хачатуров, но в 2018 году Евгений Гинер объявил, что приобрел страховщика жизни по английскому праву и уже несколько лет является его владельцем. Вскоре после этого страховщик был переименован в «Капитал Лайф». Это один из крупнейших страховщиков жизни. Сейчас Гинеру принадлежит 9,99% «Капитал-Лайф», остальное у компании «Лайф-Инвест», контролирующейся кипрским офшором Datlodix Investments.

К этой компании у «Росгосстраха» тоже есть претензии. РГС подал иск к «Капитал Лайф» на 151 млрд руб. за использование своего товарного знака («РГС-Жизнь»). РГС проиграл первую инстанцию и апелляцию, но затем выиграл в кассации и ждет нового рассмотрения. Очередная встреча «в суде первой инстанции нас не беспокоит — мы абсолютно уверены в своей правоте и готовы доказывать это в судах любых инстанций столько, сколько потребуется», сообщал РБК Евгений Гинер.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Росгосстрах», Евгений Гинер
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