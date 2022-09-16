Банк России выпустил монету с Коньком-Горбунком
Банк России объявил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты с изображением героев сказки Петра Ершова — Ивана-дурака, скачущего верхом на Коньке-Горбунке с Жар-птицей в руке.
«Радужное изображение Жар-птицы с эффектом интерференции света создано посредством структуры микрорельефа», — говорится в сообщении ЦБ.
Монета имеет номинал три рубля, по которому обязательна к приему во все виды платежей. Но желающие расплатиться ей как обычной трехрублевкой вряд ли найдутся, ведь в ней содержится 31,1 г драгоценного металла.
Новая монета выпущена тиражом 5 тыс., и хотя сказка про Конька-Горбунка не относится к числу народных и имеет хорошо известного автора Петра Ершова, входит в серию «Легенды и сказки народов». Ранее в той же серии были выпущены четыре монеты, посвященные сказкам:
- Царевна-лягушка (в 2017 году);
- Жар-птица (2017);
- Охотник и змея (2019);
- Морозко (2020).
В мае нынешнего года Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Иван-царевич и Серый Волк», пополнившие серию «Российская (советская) мультипликация».