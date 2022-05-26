ЦБ выпустит монету с Иваном-царевичем и Серым Волком

Банк России 27 мая года выпускает в обращение памятные монеты «Иван-царевич и Серый Волк» серии «Российская (советская) мультипликация». Об этом говорится на сайте Центробанка.

Монета выйдет в двух экземплярах: серебряная номиналом 3 руб. и из недрагоценных металлов 25 руб. Тираж серебряной монеты составит 7 тыс. экземпляров. Тираж 25 руб. монет составит 850 тыс. штук; также ЦБ выпустит монеты из недрагоценных металлов с цветным покрытием, его тираж составит 150 тыс. экземпляров.

На монете будут изображены персонажи мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» студии «Мельница». Премьера мультика состоялась в 2011 году.

В ноябре прошлого года ЦБ выпустил монеты в честь городов трудовой доблести. Все они были выполнены номиналом 10 руб. На монетах изображены Иваново, Омск, Екатеринбург и Боровичи. Вместе они составляют серию «Города трудовой доблести».