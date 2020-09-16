Суд в Киеве встал на сторону властей в споре об украинской «дочке» ВЭБа

ВЭБ не смог добиться от украинских судов исполнения решения Стокгольмского арбитража, запретившего продавать акции «дочки» ВЭБа — Проминвестбанка. В госкорпорации заявили о давлении на украинских судей

Фото: РИА Новости

Киевский апелляционный суд отказал российской госкорпорации ВЭБ.РФ в наложении запрета на принудительную продажу акций «дочки» ВЭБа — Проминвестбанка. Об этом говорится в решении Киевского апелляционного суда, опубликованном в реестре судебных решений украинских судов.

Украина продает принадлежащий ВЭБу Проминвестбанк во исполнение решения Арбитражного суда Гааги 2018 года: он присудил компенсацию в размере $159 млн компаниям миллиардера Игоря Коломойского за потерю имущества после присоединения Крыма к России. Украинские суды посчитали акции ПИБа российским имуществом (ВЭБ учрежден правительством России) и арестовали их. Впервые акции банка были выставлены на аукцион в августе 2019 года. Незадолго до этого ВЭБ обратился в Стокгольмский арбитраж с просьбой назначить чрезвычайного арбитра и рассмотреть вопрос о запрете Украине продавать акции.

Арбитр удовлетворил ходатайство ВЭБа и запретил проведение аукциона, но продаже акций банка это не помешало. В марте 2020 года 99,77% ПИБа продали за 268,7 млн грн (около 715 млн руб.), победителем аукциона стала компания «Фортифай», писало украинское издание Finbalance.

ВЭБ обратился в Киевский апелляционный суд, чтобы тот привел в исполнение решение Стокгольмского арбитража, но судья в просьбе отказал. Он решил, что Украина не давала согласия на применение нового регламента работы чрезвычайного арбитра, а «чрезвычайный арбитр не имел юрисдикции выносить решения против государства Украина в этом деле». Судья также добавил, что «Украина была лишена возможности развернуто изложить свою позицию по делу по причинам, никак не зависящим от нее»: из пяти дней, отведенных на рассмотрение жалобы ВЭБа в Стокгольме, три были выходными.