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Суд в Киеве встал на сторону властей в споре об украинской «дочке» ВЭБа

ВЭБ не смог добиться от украинских судов исполнения решения Стокгольмского арбитража, запретившего продавать акции «дочки» ВЭБа — Проминвестбанка. В госкорпорации заявили о давлении на украинских судей
Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

Киевский апелляционный суд отказал российской госкорпорации ВЭБ.РФ в наложении запрета на принудительную продажу акций «дочки» ВЭБа — Проминвестбанка. Об этом говорится в решении Киевского апелляционного суда, опубликованном в реестре судебных решений украинских судов.

Украина продает принадлежащий ВЭБу Проминвестбанк во исполнение решения Арбитражного суда Гааги 2018 года: он присудил компенсацию в размере $159 млн компаниям миллиардера Игоря Коломойского за потерю имущества после присоединения Крыма к России. Украинские суды посчитали акции ПИБа российским имуществом (ВЭБ учрежден правительством России) и арестовали их. Впервые акции банка были выставлены на аукцион в августе 2019 года. Незадолго до этого ВЭБ обратился в Стокгольмский арбитраж с просьбой назначить чрезвычайного арбитра и рассмотреть вопрос о запрете Украине продавать акции.

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Общество
Фото:Константин Черничкин / Reuters

Арбитр удовлетворил ходатайство ВЭБа и запретил проведение аукциона, но продаже акций банка это не помешало. В марте 2020 года 99,77% ПИБа продали за 268,7 млн грн (около 715 млн руб.), победителем аукциона стала компания «Фортифай», писало украинское издание Finbalance.

ВЭБ обратился в Киевский апелляционный суд, чтобы тот привел в исполнение решение Стокгольмского арбитража, но судья в просьбе отказал. Он решил, что Украина не давала согласия на применение нового регламента работы чрезвычайного арбитра, а «чрезвычайный арбитр не имел юрисдикции выносить решения против государства Украина в этом деле». Судья также добавил, что «Украина была лишена возможности развернуто изложить свою позицию по делу по причинам, никак не зависящим от нее»: из пяти дней, отведенных на рассмотрение жалобы ВЭБа в Стокгольме, три были выходными.

«Суд согласился со всеми доводами Минюста, даже с самыми абсурдными — например о том, что Стокгольмский арбитраж должен рассматривать спор по регламенту 30-летней давности», — заявил главный юрист ВЭБ.РФ Игорь Краснов, чьи слова распространила пресс-служба госкорпорации.

По его словам, «чтобы пойти наперекор местечковому беззаконию» и исполнить решение международного арбитража, «от судьи требуется подлинное мужество и уважение к международному праву». «Мужество, которого, к сожалению, ни у одного судьи в нашем деле не оказалось», — сказал Краснов.

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«Украинские власти много сделали, чтобы запугать судей материально (угрозой непредоставления служебного жилья) или физически. После этого судьи отказывались принимать наше дело к рассмотрению, передавая его друг другу под надуманными предлогами», — добавил юрист ВЭБа. В итоге «локальные интересы были поставлены выше норм международного соглашения».

После того как украинские власти решили провести принудительный аукцион по продаже акций ПИБа, ВЭБ решил сдать банковскую лицензию «дочки». ПИБ перестал обслуживать физлиц и планировал рассчитаться с кредиторами до июля 2020 года.

Автор
Павел Казарновский
ВЭБ Украина
Материалы по теме
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Общество
ВЭБ подаст иск против Украины из-за ареста акций Проминвестбанка
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