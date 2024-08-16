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Военная операция на Украине ,  
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ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья

ЦБ рекомендовал банкам простить ипотечников из приграничья с разрушенным жильем
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Военная операция на Украине
ЦБ рекомендовал списать ипотечные долги жителей граничащих с Украиной областей в случае, если их жилье утрачено. Ранее Банк России рекомендовал ввести отсрочки по платежам для этой категории граждан
Жилой дом в Курской области, попавший под обстрел
Жилой дом в Курской области, попавший под обстрел (Фото: Дмитрий Серков / РБК)

ЦБ рекомендовал банкам простить долг жителей Белгородской, Брянской и Курской областей, чью жилье, находящееся в залоге по ипотеке, оказалось полностью разрушено, об этом регулятор сообщил в телеграм-канале.

В случае, если жилье повреждено частично, можно освободить заемщиков от уплаты ипотечных платежей сроком на 1 год без начисления процентов, указывает регулятор. Долг также подлежит частичному или полному списанию в особо тяжелых жизненных ситуациях, упоминает ЦБ.

«Кроме того, Банк России рекомендует кредиторам в кратчайшие сроки рассматривать заявления о реструктуризации, поступившие от жителей приграничных районов, от эвакуированных или вынужденно переселенных граждан, и предоставлять отсрочку по ипотеке на срок до 1 года без начисления процентов», — сообщили в пресс-службе Центробанка. При этом реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю заемщика, отметили в ЦБ.

Совкомбанк спишет кредиты пострадавшим из-за атак ВСУ в Курской области
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

13 августа Банк России сообщил, что эвакуированные жители Курской, Брянской и Белгородской областей могут получить отсрочку платежей по кредитным договорам и договорам займа на срок до шести месяцев. В том числе это касается тех, кто, потерял имущество «в результате произошедших событий».

Сообщалось, что на отсрочку могут рассчитывать заемщики, чей кредит по ипотеке не превышает 15 млн руб., автокредит — 1,6 млн руб.; долг по кредитным картам должен не превышать 150 тыс. руб., а по остальным кредитам и займам — 450 тыс. руб. Регулятор рекомендовал идти навстречу заемщикам, если сумма превысила лимит.

До появления этих рекомендаций Совкомбанк сообщил, что намерен списать задолженность по кредитам клиентов, которые погибли или пострадали в ходе боевых действий в Курской области. ВТБ также объявил, что будет списывать кредитную задолженность погибших клиентов и клиентов с инвалидностью первой группы. «Сбер» указал, что для жителей отдельных районов региона доступна «беспроцентная отсрочка по платежам» по займам.

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