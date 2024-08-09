Совкомбанк спишет кредиты пострадавшим из-за атак ВСУ в Курской области

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Совкомбанк решил списать задолженность по кредитам клиентов, которые погибли или пострадали в ходе боевых действий в Курской области, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Данная поддержка распространяется на ближайших родственников: родители, супруги, дети, которые проживают совместно с клиентом.

Решение будет приниматься на основании официальных опубликованных списков, а при их отсутствии ― на основании документов, представленных самими клиентами или их родственниками», — уточнили в кредитной организации.

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