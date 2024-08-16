Юристы рассказали о блокировках счетов в банках США при входе из России

Банки из США блокируют счета некоторым российским клиентам, когда те пытаются зайти в онлайн-кабинеты из России, рассказали юристы. Это происходит в отсутствие территориальных санкций в отношении всей страны

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Американские банки могут заблокировать счета своим клиентам, если они пытались воспользоваться их услугами с территории России. Этот факт американские кредитные организации вычисляют по российскому IP-адресу клиента, рассказали опрошенные РБК юристы.

«У нас есть несколько случаев, когда американские банки при попытках провести транзакции из России (то есть с использованием российского IP-адреса) блокировали счета клиентам», — рассказал старший M&A-юрист ASB Consulting Group Дмитрий Дорошко. По его словам, такие случаи фиксируются последние полтора года.

Pen & Paper видит рост таких случаев «примерно с конца прошлого года» в отношении российских клиентов, сообщил старший партнер коллегии адвокатов Антон Именнов. «Рост случаев блокировки счетов и отказов в банковском обслуживании в отношении российских клиентов проявляется не только количественно, но и «качественно». Блокировка счетов по IP-адресу — это всего лишь еще одно проявление тенденции тяготения банков к overcompliance (чрезмерному соблюдению санкционных требований). В основном мы видим ситуации overcompliance со стороны крупных американских банков, таких как Wells Fargo», — пояснил Именнов. Overcompliance затронул не только россиян, но также и граждан США иранского происхождения, добавил он.

О проблеме известно и руководителю практики «Санкционное право и комплаенс» адвокатского бюро КИАП Денису Примакову. По его словам, банки могут блокировать счета по российскому IP-адресу на основании исполнительного приказа 14071 и разъяснений OFAC от марта 2022 года, которые устанавливают запрет на оказание юридических и финансовых услуг лицам, локализованным в России, то есть лицам, находящимся на территории России, либо лицам, обычно проживающим в России. «Это связано с тем, что американское санкционное законодательство базируется на понятии «лица в России», то есть привязка идет не к гражданству, а в большей степени к месту нахождения. Никто из клиентов решения банков не оспаривал», — указывает и Дорошко.

По словам управляющего партнера FTL Advisers Марии Чумановой, среди клиентов ее компании, пользующихся длительное время американскими банковскими продуктами и находившихся при этом на территории России, таких случаев блокировки счетов не выявлено. «Банки могут заблокировать счет только в случае, если у них возникнут подозрения в незаконной деятельности, например в отмывании денег, финансировании терроризма или выписке необеспеченных чеков», — уверена Чуманова.

Банки могут вычислить клиента по IP-адресу, когда он с территории России заходит в мобильное приложение кредитной организации или вводит данные карты для оплаты в каком-то интернет-магазине. «В данном случае пользователь обращается с IP-адресов российского провайдера, и у банка в Соединенных Штатах есть техническая возможность это отследить», — говорит специалист компании F.A.C.C.T. по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.

Почему банки блокируют счета

OFAC действительно советует лицам, предоставляющим услуги по денежным переводам или обслуживанию счета в интернете, блокировать счета клиентов, предпринимающих попытки осуществить платеж с подсанкционной территории, полагаясь на их IP-адрес, однако эта рекомендация касается территорий, в отношении которых введены всеобъемлющие территориальные санкции: Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии, Крымского региона, ЛНР и ДНР, подчеркивает Именнов.

«Россия в число таких территорий в настоящий момент не входит, поэтому логично предположить, что банки блокируют счета исходя из своей внутренней оценки взаимодействия с Россией как с юрисдикцией с повышенными санкционными, регуляторными, репутационными и комплаенс-рисками. Также немаловажную роль здесь играют опасения банков по поводу серьезных штрафов и других негативных последствий из-за различных финансовых нарушений», — говорит юрист.

Система санкций США нацелена на усложнение доступа российской экономики к международным расчетам, чтобы не позволить России иметь доступ к технологиям, в том числе технологиям двойного назначения, рассуждает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Блокировка американскими банками счетов своих клиентов, которые пользовались ими при помощи удаленных каналов обслуживания с территории России, может быть «предпринята в том случае, если обслуживающий американский банк полагает, что его клиент использует банковский счет для расчетов в интересах российского государства, связанных с государством лиц, а также лиц, подпадающих под персональные или секторальные санкции», предполагает он. «В целом «токсичное» поле не очерчено четко, и с ограничениями может столкнуться в том числе лицо, которое решает свои личные задачи, никак не связанные с задачами какого-либо государства», — предупреждает юрист.

У американских банков пока нет запрета на использование их мобильных приложений с территории России, однако они могут отслеживать IP-адреса клиентов для установления их резидентства, добавляет партнер консалтинговой компании ITSWM Екатерина Попова. Клиент по формальным признакам может подходить под современные требования банков (например, иметь Green Card, паспорт или ВНЖ другой страны), но при этом продолжать жить в России или проводить существенную часть времени на ее территории, напоминает она. «Банки в странах, присоединившихся к международным санкциям, не обслуживают клиентов, постоянно проживающих в России. Это связано с рисками столкнуться с клиентами, которые обходят или помогают обходить санкции», — объясняет логику банков Попова.