ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,77 +0,10 EUR Бирж. 70,40 -0,15 Brent 66,66 +0,02% USD Нал. 63,23 62,45 EUR Нал. 71,01 70,17 USD ЦБ 62,81 -0,02 EUR ЦБ 70,68 -0,18 EUR/USD 1,1216 -0,0039 BTC/USD Бирж. 10 502,00 -329,00 IMOEX 2 739,61 -0,61% RTSI 1 375,15 -0,82% DJIA 27 359,16 +0,10% Nasdaq 8 258,19 +0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НЛМК ₽169,44 (+8,77%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Apple $230 (+12,06%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Северсталь ₽1 207,46 (+15,08%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,86%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,77%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Apple $230 (+12,06%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Северсталь ₽1 207,46 (+15,08%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,86%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 62,81 (-0,02) Quote, 12:45
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 70,68 (-0,18) Quote, 12:45
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Общество, 15:51 В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой Общество, 15:50 Путин заявил о необходимости сдерживания роста цен на авиакеросин Политика, 15:48 В Ормузском проливе исчез нефтетанкер Riah Общество, 15:44 ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб. Финансы, 15:35 Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться Общество, 15:31 Госдума одобрила штрафы за фальшивый техосмотр Общество, 15:27 Как назывался любимый автомобиль цесаревича Алексея РБК и Peugeot, 15:25 #гардероб: из чего состоит стиль Зои Кравиц Стиль, 15:22 В Казахстане ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС покончил с собой Общество, 15:21 Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ Общество, 15:17 СКР начал доследственную проверку полицейских по делу Голунова Политика, 15:13 CNN сообщил о влиянии Ассанжа на выборы США из эквадорского посольства Политика, 15:05 Bitcoin подорожал на 1507% за последние три года Крипто, 15:05
Финансы ,  
0 
ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб.
ВТБ утвердил программу выпуска структурных облигаций объемом до 1 трлн руб. Помимо банка с такими внушительными объемами на рынок в последние годы выходила лишь «Роснефть»
Фото: Олег Яковлев / РБК

ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб. Бумаги могут размещаться на срок до 100 лет, сама программа бессрочная. Структурные облигации будут распространяться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Программы бондов столь внушительных объемов, если не считать однодневных бондов самого ВТБ, ранее регистрировала только «Роснефть» в 2014 и 2016 годах.

1 трлн руб. — «огромная сумма даже для классических бумаг», говорит старший аналитик по долговым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. Но пока у этого инструмента нет конкретных условий, а объем программы — рамочная величина, отмечает он.

Законодательно статус структурных облигаций в России был уточнен осенью 2018 года. Согласно принятым поправкам, основным отличием таких бумаг является отсутствие защиты капитала. Ранее по российскому праву выпуск долговых ценных бумаг, не гарантирующих их владельцам возврата полной номинальной стоимости, не допускался. Однако компании иногда выпускали структурные ноты через иностранные SPV.

«Существование структурных нот в России во многих случаях связано со специфическими сделками. По факту зачастую в России упаковка активов, например акций, в структурные ноты использовалась для того, чтобы обойти ограничение доли вложения в акции у таких инвесторов, как НПФы. Оценить риски по такому инструменту — непростая задача даже для квалифицированного инвестора», — отметил Порывай.

Еще одной отличительной особенностью структурных бумаг является привязка дохода по ним к каким-либо заранее оговоренным условиям. Например, что цена на базовый актив, в качестве которого могут выступать акции российских «голубых фишек», будет находиться в определенном диапазоне.

Бизнес
ВТБ увеличил долю в группе компаний ПИК в три раза

Облигации с привязкой дохода к какому-либо активу ранее выпускали по российскому праву многие эмитенты, в том числе крупнейшие госбанки — Сбербанк и ВТБ. Однако в соответствии с новым законодательством такие бумаги теперь называются инвестиционными, а не структурными облигациями.

До настоящего времени никто из эмитентов пока не выпускал структурных бондов по новым правилам. Однако подобные инструменты готовят несколько участников финрынка, рассказали РБК два знакомых с ситуацией источника.

РБК направил запрос в ВТБ о планах банка выпустить бонды в рамках программы.

Автор: Дарья Юрищева
Теги: ВТБ, облигации
Материалы по теме
Объемы торгов облигациями «Рольфа» выросли в сотни раз
Финансы
Банк «Открытие» впервые выйдет на долговой рынок после санации
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter