ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб.

ВТБ утвердил программу выпуска структурных облигаций объемом до 1 трлн руб. Помимо банка с такими внушительными объемами на рынок в последние годы выходила лишь «Роснефть»

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ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб. Бумаги могут размещаться на срок до 100 лет, сама программа бессрочная. Структурные облигации будут распространяться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Программы бондов столь внушительных объемов, если не считать однодневных бондов самого ВТБ, ранее регистрировала только «Роснефть» в 2014 и 2016 годах.

1 трлн руб. — «огромная сумма даже для классических бумаг», говорит старший аналитик по долговым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. Но пока у этого инструмента нет конкретных условий, а объем программы — рамочная величина, отмечает он.

Законодательно статус структурных облигаций в России был уточнен осенью 2018 года. Согласно принятым поправкам, основным отличием таких бумаг является отсутствие защиты капитала. Ранее по российскому праву выпуск долговых ценных бумаг, не гарантирующих их владельцам возврата полной номинальной стоимости, не допускался. Однако компании иногда выпускали структурные ноты через иностранные SPV.

«Существование структурных нот в России во многих случаях связано со специфическими сделками. По факту зачастую в России упаковка активов, например акций, в структурные ноты использовалась для того, чтобы обойти ограничение доли вложения в акции у таких инвесторов, как НПФы. Оценить риски по такому инструменту — непростая задача даже для квалифицированного инвестора», — отметил Порывай.