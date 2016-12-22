«Роснефть» разместила облигации на 600 млрд руб.

«Роснефть» разместила два выпуска биржевых облигаций общим объемом 600 млрд руб., сообщил РБК представитель компании. Кто стал покупателем, компания не раскрывает.

По словам представителя «Роснефти», компании нужны средства на различные проекты, в том числе разработку месторождений Роспан, Русское, Среднеботуобинское, Тагульское, Юрубчено-Тохомское, Требса и Титова, Сузун. «Роснефть» привлекла деньги также для «планового рефинансирования текущих долговых обязательств» по более низким ставкам, добавил он, но ставку по новым бумагам не раскрыл.

«Роснефть» разместила бумаги в рамках программы биржевых облигаций на 1,3 трлн руб., которую совет директоров компании утвердил 25 октября этого года. 15 ноября программу облигаций «Роснефти» зарегистрировала Московская биржа. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до десяти лет, сама программа бессрочная. Источник, близкий к компании, говорил РБК, что речь идет о лимите размещения, фактически компания может привлечь меньше средств.

В декабре 2016 года Московская биржа зарегистрировала программу биржевых бондов «Роснефти» на 1,07 трлн руб., в рамках этой программы компания уже разместила восемь выпусков облигаций на всю сумму.

Общий долг «Роснефти» на конец первого полугодия 2017 года составил $58,2 млрд, соотношение чистого долга и EBITDA — 1,7, говорилось в материалах компании.