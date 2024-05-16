АКРА понизило рейтинг расчетного центра СПБ Биржи
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило рейтинг «СПБ Клиринга» (входит в группу СПБ Биржи, выполняет функции расчетного центра площадки) с А+ (умеренно высокий уровень кредитоспособности) до ВВВ+ (умеренный уровень кредитоспособности). Такое решение аналитики приняли из-за того, что организация утратила стабильный источник дохода в виде комиссий за проведение сделок с иностранными ценными бумагами, следует из сообщения агентства. В АКРА предупредили о негативных последствиях для клиринга в случае длительной или неэффективной трансформации группы СПБ Биржи.
«Понижение кредитного рейтинга связано со снижением оценок бизнес-профиля и достаточности капитала вследствие ограничений, введенных в отношении расчетов в ряде валют и торгов иностранными ценными бумагами, проводимых организацией», — говорится в сообщении АКРА.
Оценку бизнес-портфеля «СПБ Клиринга» рейтинговое агентство понизило до уровня BBB- (удовлетворительно), ранее АКРА оценивало портфель на уровне BBB+.
«Снижение оценки бизнес-профиля до удовлетворительной (BBB-) обусловлено прежде всего тем, что «СПБ Клиринг» утратил эксклюзивную возможность осуществлять операции по сделкам с иностранными ценными бумагами на торговой площадке ПАО «СПБ Биржа», учитывая внешние ограничения деятельности биржи. В связи с этим «СПБ Клиринг» потерял стабильный источник операционного дохода в форме получаемых комиссионных вознаграждений», — объяснили в АКРА.
Доход от сделок РЕПО, который сейчас составляет основу всего дохода «СПБ Клиринга», рейтинговое агентство называет нехарактерным для данной организации. «Агентство также отмечает неопределенность дальнейшего стратегического развития группы (СПБ Биржа. — РБК) ввиду отсутствия возможности утверждения стратегии до момента стабилизации волатильной ситуации на финансовом рынке, связанной с мерами ограничительного характера», — указано в сообщении АКРА.
В АКРА предупреждают, что «длительная и неэффективная трансформация бизнеса группы может оказать негативное влияние на рентабельность деятельности организации («СПБ Клиринга». — РБК)». Ранее в интервью РБК генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков рассказал, что в рамках новой стратегии группа будет заниматься развитием рынка производных инструментов, проведением IPO российских компаний (в том числе попавших под санкции) и сделками с цифровыми финансовыми активами.
АКРА впервые понизило рейтинг «СПБ Клиринга» после введения американских санкций в отношении СПБ Биржи. До этого рейтинговое агентство несколько раз подтверждало рейтинг А+, присвоенный организации в ноябре 2021 года. В начале ноября 2023 года, после введения ограничений в отношении торговой площадки, АКРА поставило этот рейтинг на пересмотр и указало на необходимость дополнительного анализа влияния санкций на финансовую устойчивость «СПБ Клиринга».
В феврале 2024 года другое рейтинговое агентство — НРА — понизило рейтинг СПБ Банка (депозитарий СПБ Биржи) с А до BBB+. В качестве рисков для банка в НРА указывали на узкую специализацию банка, низкую диверсификацию источников фондирования и превалирование комиссионных доходов над процентными.
СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США 2 ноября 2023 года. После этого торги всеми иностранными активами были остановлены, а зарубежные ценные бумаги, уже приобретенные на бирже, оказались заморожены. Сейчас СПБ Биржа работает над восстановлением доступа к ним, а также занимается разработкой новой стратегией бизнеса, говорил РБК ее глава Евгений Сердюков.
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