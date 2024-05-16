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Финансы ,  
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АКРА понизило рейтинг расчетного центра СПБ Биржи

Рейтинговое агентство АКРА впервые понизило рейтинг «СПБ Клиринга». Оно предупредило о негативных последствиях для площадки в случае неэффективной или длительной трансформации бизнеса площадки в условиях санкций
СПБ Биржа SPBE ₽113,1 +2,35% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило рейтинг «СПБ Клиринга» (входит в группу СПБ Биржи, выполняет функции расчетного центра площадки) с А+ (умеренно высокий уровень кредитоспособности) до ВВВ+ (умеренный уровень кредитоспособности). Такое решение аналитики приняли из-за того, что организация утратила стабильный источник дохода в виде комиссий за проведение сделок с иностранными ценными бумагами, следует из сообщения агентства. В АКРА предупредили о негативных последствиях для клиринга в случае длительной или неэффективной трансформации группы СПБ Биржи.

«Понижение кредитного рейтинга связано со снижением оценок бизнес-профиля и достаточности капитала вследствие ограничений, введенных в отношении расчетов в ряде валют и торгов иностранными ценными бумагами, проводимых организацией», — говорится в сообщении АКРА.

Оценку бизнес-портфеля «СПБ Клиринга» рейтинговое агентство понизило до уровня BBB- (удовлетворительно), ранее АКРА оценивало портфель на уровне BBB+.

«Снижение оценки бизнес-профиля до удовлетворительной (BBB-) обусловлено прежде всего тем, что «СПБ Клиринг» утратил эксклюзивную возможность осуществлять операции по сделкам с иностранными ценными бумагами на торговой площадке ПАО «СПБ Биржа», учитывая внешние ограничения деятельности биржи. В связи с этим «СПБ Клиринг» потерял стабильный источник операционного дохода в форме получаемых комиссионных вознаграждений», — объяснили в АКРА.

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Генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков

Доход от сделок РЕПО, который сейчас составляет основу всего дохода «СПБ Клиринга», рейтинговое агентство называет нехарактерным для данной организации. «Агентство также отмечает неопределенность дальнейшего стратегического развития группы (СПБ Биржа. — РБК) ввиду отсутствия возможности утверждения стратегии до момента стабилизации волатильной ситуации на финансовом рынке, связанной с мерами ограничительного характера», — указано в сообщении АКРА.

В АКРА предупреждают, что «длительная и неэффективная трансформация бизнеса группы может оказать негативное влияние на рентабельность деятельности организации («СПБ Клиринга». — РБК)». Ранее в интервью РБК генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков рассказал, что в рамках новой стратегии группа будет заниматься развитием рынка производных инструментов, проведением IPO российских компаний (в том числе попавших под санкции) и сделками с цифровыми финансовыми активами.

АКРА впервые понизило рейтинг «СПБ Клиринга» после введения американских санкций в отношении СПБ Биржи. До этого рейтинговое агентство несколько раз подтверждало рейтинг А+, присвоенный организации в ноябре 2021 года. В начале ноября 2023 года, после введения ограничений в отношении торговой площадки, АКРА поставило этот рейтинг на пересмотр и указало на необходимость дополнительного анализа влияния санкций на финансовую устойчивость «СПБ Клиринга».

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Финансы
Евгений Сердюков

В феврале 2024 года другое рейтинговое агентство — НРА — понизило рейтинг СПБ Банка (депозитарий СПБ Биржи) с А до BBB+. В качестве рисков для банка в НРА указывали на узкую специализацию банка, низкую диверсификацию источников фондирования и превалирование комиссионных доходов над процентными.

СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США 2 ноября 2023 года. После этого торги всеми иностранными активами были остановлены, а зарубежные ценные бумаги, уже приобретенные на бирже, оказались заморожены. Сейчас СПБ Биржа работает над восстановлением доступа к ним, а также занимается разработкой новой стратегией бизнеса, говорил РБК ее глава Евгений Сердюков.

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Для сдачи в аренду

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сохранить сбережения

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