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Курс евро впервые с начала мая превысил ₽87, доллар вырос до ₽80

Курс евро на Мосбирже превысил ₽87, доллар поднялся до ₽80
Курс евро вырос на торгах на Мосбирже в моменте до 87 руб., доллара — до 80 руб. Последний раз такие курсы были в начале мая
Евро/Рубль EUR/RUB ₽87,290 +1,03% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽80,073 +1,16% Купить

Курс евро на Мосбирже впервые с 4 мая превысил 87 руб., курс доллара поднялся до 80 руб. впервые с 3 мая, следует из данных торгов.

Последний раз евро выше 87 руб. по курсу Центробанка продавался в начале мая. Затем началось плавное снижение, на минимуме курс евро оказался 12 мая — он упал до 82 руб.

Курс доллара также 12 мая находился на месячном минимуме и стоил около 75 руб., затем началась коррекция.

«Оснований для падения рубля, кроме психологических переживаний на фоне геополитики, становится все меньше. А минимумы рубля, что наблюдались в начале апреля, сейчас вообще не рассматриваются. То есть в любой момент валютные пары могут качнуться вниз, причем сильно», — отмечал накануне аналитик «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны «большой семерки» готовят новые санкции против России. По данным агентства, во время саммита G7 19–21 мая будет объявлено о новых ограничениях против энергетического сектора, об ужесточении наказания за обход санкций, а также об ограничениях на ввоз в Россию продукции, важной для военных.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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