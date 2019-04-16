Московский арбитраж утвердил оценку акций из уголовного дела Калви

Арбитраж Москвы утвердил оценку в 3,08 млрд руб. для спорного пакета акций из «дела Калви», который следствие оценивает в 600 тыс. руб., обвиняя на этом основании создателя Baring Vostok в мошенничестве в особо крупном размере

Майкл Калви (слева) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Пакет акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG), в обмен на который банк «Восточный» простил кредит на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ), само ПКБ купило за 2,77 млрд руб. у кипрского офшора Balakus за три недели до соглашения с банком. Такие данные приводятся в решении Арбитражного суда Москвы, с которым ознакомился РБК. Согласно документу, столичный суд в ноябре заказывал независимую оценку этого пакета, а в феврале утвердил ее результаты — согласно им акции IFTG стоят 3,08 млрд руб.

Сделка с бумагами IFTG лежит в основе дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и пяти его деловых партнеров. Калви связан и с ПКБ, и с «Восточным»: структуры возглавляемого им Baring Vostok держат контрольные пакеты акций как банка, так и коллекторского бюро (см. инфографику). Бизнесмены подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в феврале 2017 года Калви с партнерами убедил совет директоров «Восточного» поддержать погашение кредита ПКБ в 2,5 млрд руб. пакетом акций IFTG, оцененным в 3 млрд руб., тогда как его стоимость составляла всего 600 тыс. руб. Пятеро из шести обвиняемых обвинения отвергают, признательные показания дал только Колычев. Все они в феврале были арестованы, в апреле Калви и экс-глава «Восточного» Владимир Колычев переведены под домашний арест.

За четыре месяца до ареста Калви, 2 октября 2018 года, ПКБ подало в Арбитраж Москвы иск против своего же гендиректора Максима Владимирова (в феврале арестован вместе с Калви и находится в СИЗО). Бюро, наоборот, утверждало, что акции IFTG стоили больше, чем долг перед «Восточным», а Владимиров, погасив кредит акциями, совершил невыгодную для ПКБ сделку, занизив их стоимость на 604 млн руб. Проведя собственную оценку, суд решил, что сумма пакета сопоставима с объемом долга ПКБ — чуть выше 3 млрд руб., и в удовлетворении иска отказал. Решение было вынесено 18 февраля 2019 года, через четыре дня после задержания Калви с партнерами.