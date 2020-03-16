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Финансы ,  
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Костин пообещал Путину увеличить прибыль ВТБ на 100 млрд руб.

Такой прибыли позволит добиться скорая глобальная трансформация ВТБ на «принципиально новой цифровой основе», сообщил глава банка
ВТБ VTBR ₽0,03036 -3,86% Купить

Группа ВТБ с начала 2020 года приняла новую стратегию, с помощью которой рассчитывает в последующие три года увеличить прибыль до 300 млрд руб., заявил глава ВТБ Андрей Костин во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля.

«Мы сейчас, с начала этого года, приняли амбициозную программу, назвали «600 дней», потому что мы за 20 месяцев планируем провести глобальную трансформацию нашего банка на принципиально новой цифровой основе», — сообщил Костин.

По его словам, клиенты банка в том числе получат большой набор новых цифровых продуктов.

«Мы считаем, что с помощью этих мер мы в ближайшие три года сумеем увеличить нашу прибыль в полтора раза и довести ее до 300 млрд руб., что, мне кажется, будет уже очень хорошим показателем для деятельности банка», — заявил Костин.

Во время встречи глава ВТБ сообщил главе государства результаты банка за прошлый год. Чистая прибыль выросла на 10% и впервые за 30 лет существования кредитного учреждения превысила 200 млрд руб. За один год стоимость акций ВТБ увеличилась на 36%, отрапортовал Костин.

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Глава ВТБ ранее оценил ситуацию с эпидемией коронавируса, негативно влияющей на мировую экономику. В России, по словам Костина, финансовый сектор устойчивый и дефицита долларов не возникнет. Банкир пояснил, что несколько лет назад банки уже приняли упреждающие меры. ВТБ, в частности, закупил иностранную валюту в рамках подготовки к серьезным санкциям. «Думаю, крупнейшие банки сделали то же самое. Поэтому если сегодня к нам <...> выстроится очередь за долларами, то мы все доллары раздадим», — отметил Костин.

По его словам, несмотря на усиление кризиса в Европе, нормализовать обстановку может восстановление сотрудничества с Китаем, когда тот «выйдет из комы».

Автор: Виктория Полякова
Теги: Андрей Костин, Владимир Путин, ВТБ, прибыль
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