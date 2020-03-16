Костин пообещал Путину увеличить прибыль ВТБ на 100 млрд руб.

Такой прибыли позволит добиться скорая глобальная трансформация ВТБ на «принципиально новой цифровой основе», сообщил глава банка

Группа ВТБ с начала 2020 года приняла новую стратегию, с помощью которой рассчитывает в последующие три года увеличить прибыль до 300 млрд руб., заявил глава ВТБ Андрей Костин во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля.

«Мы сейчас, с начала этого года, приняли амбициозную программу, назвали «600 дней», потому что мы за 20 месяцев планируем провести глобальную трансформацию нашего банка на принципиально новой цифровой основе», — сообщил Костин.

По его словам, клиенты банка в том числе получат большой набор новых цифровых продуктов.

«Мы считаем, что с помощью этих мер мы в ближайшие три года сумеем увеличить нашу прибыль в полтора раза и довести ее до 300 млрд руб., что, мне кажется, будет уже очень хорошим показателем для деятельности банка», — заявил Костин.