Силуанов назвал сумму реструктурированных за 25 лет долгов перед Россией

Москва реструктурировала долги 22 стран на $30 млрд за последние 25 лет, заявил глава Минфина. На начало прошлого года общая задолженность перед Россией составляла $28,86 млрд, крупнейший заемщик — Белоруссия

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

За последние 25 лет Россия реструктурировала долги 22 государств на сумму около $30 млрд, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов в ходе конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками на тему «Высокий уровень долга — ограниченное фискальное пространство: фискальная консолидация и многосторонние решения по реструктуризации долга» в Саудовской Аравии.

«Действительно, у нас большой опыт реструктуризации. Мы часто на наших площадках говорим о необходимости оказания поддержки в облегчении долгового бремени. Мы, кстати, поддерживаем те общие принципы, которые были наработаны в рамках председательства Саудовской Аравии в 2020 году (в G20. — РБК), полностью их принимаем. Россия всегда участвовала в этом процессе, и за последние 25 лет мы реструктурировали обязательства 22 стран на сумму почти $30 млрд», — сказал он.

По данным Всемирного банка, в 2019 году Россия стала пятым в мире крупнейшим суверенным кредитором развивающихся стран. Тогда ее должниками было порядка 30 государств, их обязательства составляли около $22,9 млрд. Крупнейшую задолженность перед Россией имели Белоруссия ($8,1 млрд), Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен (более чем по $1 млрд каждая).

На начало 2024 года общая задолженность иностранных государств перед Россией составила $28,86 млрд. Крупнейшими заемщиками оказались Белоруссия ($8,24 млрд), Бангладеш ($5,86 млрд), Индия ($3,75 млрд), Египет ($1,82 млрд), Вьетнам ($1,39 млрд), Афганистан ($1,2 млрд), Йемен ($1,18 млрд) и Сербия ($0,92 млрд).

Президент России Владимир Путин сообщал о списании долга африканских стран в размере $23 млрд. В Кремле объясняли это решение необходимостью сотрудничества и взаимодействия бизнеса. К концу прошлого года в российском МИДе заявили о списании около $20 млрд и их отправке на проекты развития в странах Африки.