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Нацбанк Грузии смягчил требования по банковским вкладам для россиян

ЦБ Грузии удвоил долю накоплений, которую россиянам можно снимать со вкладов
Нацбанк Грузии понизил с 80 до 40% долю вкладов россиян в иностранной валюте, которую нельзя востребовать немедленно. Регулятор подчеркнул, что в среднесрочный период не ожидается существенного оттока со счетов россиян
Фото: brajianni / Shutterstock
Фото: brajianni / Shutterstock

Национальный банк Грузии смягчил требования для граждан России и понизил с 80 до 40% долю их вкладов в иностранной валюте, которую нельзя востребовать немедленно. Об этом говорится в сообщении Нацбанка страны.

«По отдельным оценкам и с учетом геополитической обстановки, в среднесрочный период не ожидается существенного оттока со счетов [граждан России]. Соответственно, комитет финансовой стабильности принял решение установить для размещенных резидентами России депозитов в иностранной валюте требования ликвидности (ставку оттока. — РБК), равнозначные требованиям ликвидности к депозитам других нерезидентов (около 40%)», — говорится в сообщении.

До этого решения грузинские банки были обязаны размещать не менее 80% вкладов россиян исключительно в ликвидных активах и имели возможность направлять в иные активы не более 20% от депозита, что ограничивало возможность банков финансировать за счет депозитов граждан России иные кредитные активности.

Регулятор отмечает, что после того, как ставка оттока для россиян с сентября прошлого года была повышена до 80%, объем счетов россиян стабилизировался, а их доля в общих депозитах банков сократилась. «Основную часть этого ресурса банки хранят в ликвидных активах, и не происходит замена долгосрочных стабильных обязательств», — уточнил Нацбанк. Также регулятор рекомендовал банкам проводить регулярный анализ счетов граждан иностранных государств.

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Предыдущий уровень ликвидности для вкладов россиян в 80% был установлен Нацбанком Грузии в мае 2023 года. Тогда регулятор сослался на неопределенность по срокам сохранения вкладов россиянами в местных банках. «В короткие сроки, о которых мы говорим, — это может быть год или два года. Если эти средства заменят долгосрочные заемные средства или пойдут в долгосрочные кредиты, то в случае оттока этих средств это создаст проблемы для экономики Грузии», — объяснял решение на тот момент и.о. президента Нацбанка Арчил Мествришвили.

После начала военной операции денежные переводы из России в страны СНГ кратно выросли. Пик по сумме был достигнут в октябре 2022 года ($1,1 млрд). Максимальные показатели роста в годовом выражении отмечались в феврале 2023 года (225%) и в октябре 2022 года (210%).

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Летом 2023 года переводы в соседние страны начали резко снижаться. Одной из основных причин роста переводов был переезд россиян. Теперь же какой-то одной причины сокращения объемов нет, говорил РБК руководитель лаборатории блокчейн и финтех школы управления «Сколково» Егор Кривошея.

С Грузией, для примера, объем денежных переводов в январе сократился в 3,9 раза по сравнению с январем 2023 года, составив $67,6 млн. При этом Россия все еще находится на первом месте по объему денежных переводов в Грузию, ее доля в январе составила 25,68%.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Грузия россияне иностранная валюта валютные вклады санкции
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