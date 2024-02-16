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Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние 10 лет. Инфографика
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, это первая пауза с июня 2023 года. Как менялась ставка за последние 10 лет — в инфографике РБК
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