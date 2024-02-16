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Финансы ,  
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Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние 10 лет. Инфографика

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, это первая пауза с июня 2023 года. Как менялась ставка за последние 10 лет — в инфографике РБК
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Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Дарья Островская, Мария Вишнякова
ключевая ставка ЦБ
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