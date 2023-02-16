Сбербанк объявил о проекте быстрого возврата переданных мошенникам денег

Срок возврата денег клиентам Сбербанка, обманутым мошенниками, сократится до нескольких дней, сообщил зампред правления Станислав Кузнецов. По его словам, банк в мае запустит новый проект, который сейчас проходит «обкатку»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк планирует в мае запустить проект по возврату клиентам денежных средств, переведенных мошенникам, сообщил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Когда клиент по собственной вине, из-за своей ошибки, переводит деньги на счет, этот счет у нас банке, мы достаточно быстро показываем, что была ошибка, и клиент дает нам доверенность, чтобы мы защищали его интересы, мы готовы будем возвращать денежные средства. Потому что уровень надежности наших данных очень высокий, мы через суды в упрощенном порядке научились возвращать эти деньги», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Кузнецова, банку уже удалось сократить срок возврата средств до одного месяца, а в дальнейшем его можно будет уменьшить до нескольких дней.

Кузнецов рассказал о механизме возврата: по «антиотмывочному» закону 115-ФЗ деньги на счете предполагаемого мошенника можно блокировать на срок до 10 дней. После блокировки банк может информировать клиента и при получении доверенности и заявления от него инициировать процедуру возврата.

В августе 2022 года Сбербанк предупредил граждан о новом виде мошенничества. Злоумышленники под видом продавцов онлайн-площадок начали просить пользователей делать небольшие покупки с возвратом средств, благодаря которым лжепродавцы смогли бы поднять свой рейтинг, а покупателю отдать небольшую премию, сказал тогда Кузнецова.

«Распространение достаточно большое получила ситуация, когда телефонный мошенник уговаривает клиента помочь ему поднять свой рейтинг при продаже товаров», — отметил он.

Зампред правления Сбербанка объяснил, что схема пользуется большой популярностью, потому что жертвы мошенников получают на 4–5% больше после первых совершенных покупок. После этого граждане начинают делать все более дорогие приобретения на маркетплейсах. В результате, когда очередная покупка будет на достаточно большую сумму, деньги на счет уже не возвращаются.

В апреле 2022 года он предупредил, что ожидает возврата мошенников к техническим атакам на россиян, включая поддельные вредоносные приложения.

«Колоссальные деньги, которые крутятся в этой индустрии, постоянно заставляют мошенников придумывать новые схемы обмана. Высока вероятность, что мошенники вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные вредоносные приложения и размещать ссылки на их скачивание», — ответил Кузнецов на вопрос, ожидает ли он в ближайшее время всплеска какого-то вида мошенничества.