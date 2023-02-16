Сбербанк объявил о проекте быстрого возврата переданных мошенникам денег

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (0) Инвестиции, 14:17 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 74,21 (0) Инвестиции, 14:17
Пригожин заявил об обходе «известных кабинетов» Москвы из-за боеприпасов Политика, 21:36
Кирби исключил побуждение Киева к ударам по России Политика, 21:34
IBA пустит на ЧМ всех не согласных с бойкотом из-за России боксеров Спорт, 21:20
Глава Совбеза Абхазии опроверг планы вхождения страны в состав России Политика, 21:18
Bloomberg узнал о возвращении загадочного трейдера по прозвищу «50 Cent» Инвестиции, 21:10
Быстро и своевременно: как доставить товары с маркетплейсов РБК и ГАЗ, 21:06
Сбербанк объявил о проекте быстрого возврата переданных мошенникам денег Финансы, 21:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:02
Столтенберг рассказал, как провел ночь перед началом спецоперации Политика, 20:49
Нуланд пообещала большой пакет санкций «в районе 24 февраля» Политика, 20:45
Байден приехал в военный госпиталь для прохождения медицинской комиссии Политика, 20:43
Власти Казахстана рассказали о необозначенном участке границы с Россией Политика, 20:40
Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными Политика, 20:31
Плющенко пригрозил уходом фигуристов в другие сборные из-за судейства Спорт, 20:17
Финансы ,  
0 

Сбербанк объявил о проекте быстрого возврата переданных мошенникам денег

Срок возврата денег клиентам Сбербанка, обманутым мошенниками, сократится до нескольких дней, сообщил зампред правления Станислав Кузнецов. По его словам, банк в мае запустит новый проект, который сейчас проходит «обкатку»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк планирует в мае запустить проект по возврату клиентам денежных средств, переведенных мошенникам, сообщил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Когда клиент по собственной вине, из-за своей ошибки, переводит деньги на счет, этот счет у нас банке, мы достаточно быстро показываем, что была ошибка, и клиент дает нам доверенность, чтобы мы защищали его интересы, мы готовы будем возвращать денежные средства. Потому что уровень надежности наших данных очень высокий, мы через суды в упрощенном порядке научились возвращать эти деньги», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Кузнецова, банку уже удалось сократить срок возврата средств до одного месяца, а в дальнейшем его можно будет уменьшить до нескольких дней.

Кузнецов рассказал о механизме возврата: по «антиотмывочному» закону 115-ФЗ деньги на счете предполагаемого мошенника можно блокировать на срок до 10 дней. После блокировки банк может информировать клиента и при получении доверенности и заявления от него инициировать процедуру возврата.

В августе 2022 года Сбербанк предупредил граждан о новом виде мошенничества. Злоумышленники под видом продавцов онлайн-площадок начали просить пользователей делать небольшие покупки с возвратом средств, благодаря которым лжепродавцы смогли бы поднять свой рейтинг, а покупателю отдать небольшую премию, сказал тогда Кузнецова.

«Распространение достаточно большое получила ситуация, когда телефонный мошенник уговаривает клиента помочь ему поднять свой рейтинг при продаже товаров», — отметил он.

Читайте на РБК Pro
Леброн Джеймс тратит $1,5 млн в год на свое здоровье. На что идут деньги
Работа до посинения: почему спрос на белых воротничков будет сокращаться
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
Бюджеты тают, специалисты уезжают: 5 сценариев-2023 для ИТ-сферы России

Зампред правления Сбербанка объяснил, что схема пользуется большой популярностью, потому что жертвы мошенников получают на 4–5% больше после первых совершенных покупок. После этого граждане начинают делать все более дорогие приобретения на маркетплейсах. В результате, когда очередная покупка будет на достаточно большую сумму, деньги на счет уже не возвращаются.

В апреле 2022 года он предупредил, что ожидает возврата мошенников к техническим атакам на россиян, включая поддельные вредоносные приложения.

«Колоссальные деньги, которые крутятся в этой индустрии, постоянно заставляют мошенников придумывать новые схемы обмана. Высока вероятность, что мошенники вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные вредоносные приложения и размещать ссылки на их скачивание», — ответил Кузнецов на вопрос, ожидает ли он в ближайшее время всплеска какого-то вида мошенничества.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Сбербанк мошенники киберпреступления
Материалы по теме
В Сбербанке назвали «столицу» телефонного мошенничества
Финансы
Банки вернули жертвам мошенников минимальную за четыре года сумму
Финансы
В РСТ исключили массовость мошенничества со слотами в визовых центрах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter