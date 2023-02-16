ЦБ не видит возможности системной либерализации валютных ограничений, пояснила Эльвира Набиуллина. Ранее она говорила, что доллары и евро продолжат обращаться в России «даже в самом апокалиптическом сценарии»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Для физлиц в России продлят ограничение на снятие наличной валюты после 9 марта. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

«Мы не видим возможности какой-то системной либерализации валютных ограничений», — сказала она.

Глава ЦБ напомнила, что весной 2022 года регулятор ввел жесткие ограничения, часть из которых была снята по мере стабилизации ситуации. По словам Набиуллиной, сейчас в России остались ограничения, которые важны для обеспечения финансовой стабильности страны.

В августе Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты с 9 сентября до 9 марта 2023 года. До этого времени снять с валютного счета или вклада можно только $10 тыс. или такую же сумму в евро.



ЦБ тогда напомнил, что граждане могут снять в иностранной валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах или евро, независимо от валюты вклада или счета. Остальные средства можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия.



Также остались в силе ограничения на покупку иностранной валюты, по которым банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

Набиуллина тогда отметила, что доллары и евро продолжат обращаться в России «даже в самом апокалиптическом сценарии».