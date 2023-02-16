В России продлят ограничение на снятие наличной валюты

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (0) Инвестиции, 14:17 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 74,21 (0) Инвестиции, 14:17
Студия Warner Bros. приступила к работе над новым фильмом о Гарри Поттере Life, 15:29
В России введут режим «контролируемого пребывания» для мигрантов Политика, 15:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:26
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 15:23
В Молдавии обнаружили части ракеты на границе с Украиной Политика, 15:21
Минобороны сообщило об уничтожении до 100 бойцов ВСУ под Красным Лиманом Политика, 15:15
Данилов пригрозил «развалом» России по итогам военной операции Политика, 15:08
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
«Гознак» запустил приложение для инвестиций в физическое золото и серебро Инвестиции, 15:06
Банки предложили повысить лимит ввоза валюты без деклараций в десять раз Финансы, 15:04
Лолита Милявская снялась в новом сериале Федора Бондарчука «Актрисы» Life, 15:01
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 15:00
Жертвами землетрясения в Турции стали пять игроков в настольный теннис Спорт, 14:59
Кадыров увидел проявления «политики США» в обвинениях против Махачева Спорт, 14:53
Госдума приняла закон о прекращении действия договоров Совета Европы Политика, 14:50
Война санкций ,  
0 

В России продлят ограничение на снятие наличной валюты

Набиуллина: в России продлят ограничение на снятие наличной валюты для физлиц
ЦБ не видит возможности системной либерализации валютных ограничений, пояснила Эльвира Набиуллина. Ранее она говорила, что доллары и евро продолжат обращаться в России «даже в самом апокалиптическом сценарии»
Доллар/Рубль USD/RUB ₽74,800 +0,31% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽80,010 +0,15% Купить
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽10,889 +0,17% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Для физлиц в России продлят ограничение на снятие наличной валюты после 9 марта. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

«Мы не видим возможности какой-то системной либерализации валютных ограничений», — сказала она.

Глава ЦБ напомнила, что весной 2022 года регулятор ввел жесткие ограничения, часть из которых была снята по мере стабилизации ситуации. По словам Набиуллиной, сейчас в России остались ограничения, которые важны для обеспечения финансовой стабильности страны.

В августе Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты с 9 сентября до 9 марта 2023 года. До этого времени снять с валютного счета или вклада можно только $10 тыс. или такую же сумму в евро.

ЦБ тогда напомнил, что граждане могут снять в иностранной валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах или евро, независимо от валюты вклада или счета. Остальные средства можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия.

Также остались в силе ограничения на покупку иностранной валюты, по которым банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

Набиуллина тогда отметила, что доллары и евро продолжат обращаться в России «даже в самом апокалиптическом сценарии».

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Эльвира Набиуллина ЦБ Валюта физлица
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter