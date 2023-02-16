ЦБ сообщил о падении объемов торгов валютой до многолетних минимумов

После всплеска в декабре объемы торгов валютой упали из-за снижения предложения со стороны экспортеров и отсутствия прежнего спроса со стороны резидентов, указывают в ЦБ. Также впервые за несколько месяцев сократилась доля юаня

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В январе месячный объем торгов на российском валютном рынке составил 5,4 трлн руб., что является минимальным показателем за последние годы, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Еще в декабре ЦБ указывал на резкий рост объемов торгов валютой — до 8,9 трлн руб., что, по оценке регулятора, стало самым высоким показателем после февраля 2022 года.

Среднедневные объемы торгов в январе (без учета праздничных дней) сократились до 307,2 млрд руб. после 405,6 млрд руб. в декабре. Причина сокращения — снижение продаж валюты экспортерами при одновременном сокращении спроса на нее со стороны резидентов, объясняют в ЦБ.

«В январе крупнейшие экспортеры снизили объем чистых продаж иностранной валюты до $10 млрд (в декабре 2022-го было $15,7 млрд) при одновременном уменьшении спроса на валюту со стороны резидентов. Значительное сокращение объема чистых продаж обусловлено как негативной динамикой цен на нефть и газ, так и временным уменьшением валютных поступлений на фоне перехода нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов», — говорится в обзоре.

Еще одним трендом января стало сокращение совокупной доли юаня на биржевом валютном рынке — с 37% до 33%, хотя до этого объемы торгов китайской валютой росли, а в декабре пары с юанем во многом обеспечивали общий рост объема торгов, отмечал ЦБ. «При этом доля пары евро/рубль увеличилась до 20% (+3 п.п. по сравнению с декабрем), а доля валютной пары доллар/рубль осталась прежней (40%)», — отмечается в обзоре.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке остались системно значимые банки, которые выступают агентами по реализации валютной выручки экспортеров. Но объем продаваемой ими валюты в январе сократился до 455 млрд руб. (в декабре — 725 млрд руб.).

Покупателями валюты на бирже были банки, не относящиеся к системно значимым. В январе они купили валюты на 320,4 млрд руб. против 567 руб. в декабре 2022 года. Такие банки приобретали валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов, поясняется в обзоре ЦБ.

Физические лица в январе купили валюты на бирже и через банки на 100,5 и 10,8 руб. соответственно, говорится в январском обзоре Банка России. «Часть валюты приобретается физическими лицами для дальнейшего перевода денежных средств на иностранные счета», — указано в документе. В декабре покупки валюты физлицами были более существенными — 154,2 млрд руб., что негативно отразилось на курсе рубля, отмечал ЦБ.