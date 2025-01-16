 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии

Белорусская «дочка» «Цифра брокер» начала открывать физическим и юридическим лицам счета для торговли криптовалютой. Ее основные клиенты — инвесторы из СНГ
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Одноименная белорусская «дочка» российской брокерской компании «Цифра брокер» начала торговать криптовалютой, следует из информации на сайте белорусской компании. Желающие инвестировать в криптовалюту (в том числе инвесторы из других стран) уже могут открыть счет и купить в портфель криптоактивы, убедился корреспондент РБК.

Директор по развитию белорусского «Цифра брокер» Алексей Короленко подтвердил РБК, что брокер с конца прошлого года начал торговать криптовалютами и предоставлять такие услуги клиентам — физическим и юридическим лицам.

«На сегодняшний день у нас уже несколько тысяч клиентов, в том числе и юридические лица. География присутствия наших клиентов охватывает 20 стран, но, естественно, больше всего клиентов из стран СНГ», — уточнил он. При этом брокер не открывает счета резидентам стран из черного и серого списков FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и инвесторам из США, «так как администрирование таких счетов нецелесообразно с экономической точки зрения», добавил Короленко.

Инвесторам доступны как наиболее популярные криптовалюты — биткоин и «эфир» (Ethereum), так и более 50 альткоинов (любая валюта, кроме биткоина): LayerZero, ZKsynk, Aptos, Sui, Ton, Scroll, Chia и другие, перечислил Короленко. Топ-5 самых популярных монет в портфелях клиентов на сегодняшний момент — это биткоин, «эфир», Starknet, XRP и Solana, указал собеседник РБК. Торговать активами можно круглосуточно, уточнил он.

Белорусский «Цифра брокер» сотрудничает с белорусской криптобиржей IMEX Global, пояснил Короленко. Эта биржа была зарегистрирована в 2023 году. Ранее ее основным акционером был российский «Цифра брокер», ему принадлежала доля в 85%. Но во втором квартале 2024 года он вышел из уставного капитала площадки, писал РБК.

Российская компания вышла из проекта белорусской криптобиржи
Финансы
Фото:Thomas Lohnes / Getty Images

Белорусский «Цифра брокер» на 100% принадлежит российскому «Цифра брокер» — компания ранее называлась «Фридом Финанс», но в 2022 году Freedom Holding продал российские активы топ-менеджеру «Фридом Финанс» Максиму Повалишину.

В Белоруссии компания была зарегистрирована во втором квартале 2023 года, она является резидентом Парка высоких технологий — это специальный налогово-правовой режим для развития ИТ-бизнеса в Белоруссии. На 30 сентября 2024 года уставный капитал белорусского «Цифра брокер» составляет 1 680 575 белорусских рублей (около 50 млн российских рублей). В дальнейшем белорусский брокер будет представлять доступ к торгам криптовалютой под брендом «Цифра Маркетс», «чтобы у клиентов не было путаницы с российским брокером», указал Короленко.

Кроме российского «Цифра брокер» создать собственного криптоброкера в Белоруссии планировала и финансовая группа «Финам», но позднее отказалась от этой идеи ввиду экономической нецелесообразности проекта. «Чтобы создание криптоброкера (а значит, подключение к криптобирже) окупилось в конкретном белорусском кейсе, надо было привлечь в этот проект активно торгующих клиентов. А активно торгующему клиенту, исходя из действующих тарифов, было более выгодно торговать на иностранных криптобиржах», — пояснял президент-председатель правления «Финама» Владислав Кочетков.

Путин легализовал майнинг криптовалют
Финансы
Фото:Регина Уразаева для РБК

После начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года ряд западных криптобирж ввели ограничения в отношении российских клиентов. А в январе 2024 года об уходе из России и вводе ограничений в отношении пользователей, являющихся гражданами и резидентами России, заявила крупнейшая в мире биржа Binance. Также ограничения в отношении инвесторов из России и рублевых активов ввели биржи BTC-Alpha, CEX IO и KUNA.

Читайте РБК в Telegram.

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V

«Газпром» планирует массовые сокращения

В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
криптовалюта брокер
Материалы по теме
В десяти регионах России запретили майнинг криптовалют
Технологии и медиа
Российская компания вышла из проекта белорусской криптобиржи
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 106,1 (-0,15) Инвестиции, 15 янв, 17:55 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 102,81 (-0,63) Инвестиции, 15 янв, 17:55
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 09:09
В Госдепе сочли, что Украина не возобновит транзит газа из РоссииПолитика, 09:07
Российская компания запустила криптовалютного брокера в БелоруссииФинансы, 09:00
«Мост Хемингуэя»: как раскрыть свой творческий потенциал на 100%Pro, 09:00
Тушить нефтебазу в Воронежской области отправили два поездаПолитика, 08:48
«Коммерсантъ» сообщил о схеме закупок газа для Приднестровья через ЕвропуПолитика, 08:34
В Думе предложили увеличить выплату из остатков маткапитала до ₽20 тыс.Общество, 08:31
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Самолет» купил часть бывшего IT-актива ВТБТехнологии и медиа, 08:30
Три сценария для экономики России в 2025-м: сохранятся ли темпы ростаPro, 08:23
В России третий год подряд снизилось производство алкоголяВино, 08:00
Трассу на украинско-белорусской границе завалили валунамиПолитика, 07:58
WSJ узнала, чем Байден огорчил Харрис в последние дни срокаПолитика, 07:41
Минобороны сообщило об уничтожении 27 дронов над Россией за ночьПолитика, 07:33
Инвесторы пожаловались в Минфин из-за повышенного налога по акциям X5Инвестиции, 07:30