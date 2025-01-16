Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии

Белорусская «дочка» «Цифра брокер» начала открывать физическим и юридическим лицам счета для торговли криптовалютой. Ее основные клиенты — инвесторы из СНГ

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Одноименная белорусская «дочка» российской брокерской компании «Цифра брокер» начала торговать криптовалютой, следует из информации на сайте белорусской компании. Желающие инвестировать в криптовалюту (в том числе инвесторы из других стран) уже могут открыть счет и купить в портфель криптоактивы, убедился корреспондент РБК.

Директор по развитию белорусского «Цифра брокер» Алексей Короленко подтвердил РБК, что брокер с конца прошлого года начал торговать криптовалютами и предоставлять такие услуги клиентам — физическим и юридическим лицам.

«На сегодняшний день у нас уже несколько тысяч клиентов, в том числе и юридические лица. География присутствия наших клиентов охватывает 20 стран, но, естественно, больше всего клиентов из стран СНГ», — уточнил он. При этом брокер не открывает счета резидентам стран из черного и серого списков FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и инвесторам из США, «так как администрирование таких счетов нецелесообразно с экономической точки зрения», добавил Короленко.

Инвесторам доступны как наиболее популярные криптовалюты — биткоин и «эфир» (Ethereum), так и более 50 альткоинов (любая валюта, кроме биткоина): LayerZero, ZKsynk, Aptos, Sui, Ton, Scroll, Chia и другие, перечислил Короленко. Топ-5 самых популярных монет в портфелях клиентов на сегодняшний момент — это биткоин, «эфир», Starknet, XRP и Solana, указал собеседник РБК. Торговать активами можно круглосуточно, уточнил он.

Белорусский «Цифра брокер» сотрудничает с белорусской криптобиржей IMEX Global, пояснил Короленко. Эта биржа была зарегистрирована в 2023 году. Ранее ее основным акционером был российский «Цифра брокер», ему принадлежала доля в 85%. Но во втором квартале 2024 года он вышел из уставного капитала площадки, писал РБК.

Белорусский «Цифра брокер» на 100% принадлежит российскому «Цифра брокер» — компания ранее называлась «Фридом Финанс», но в 2022 году Freedom Holding продал российские активы топ-менеджеру «Фридом Финанс» Максиму Повалишину.

В Белоруссии компания была зарегистрирована во втором квартале 2023 года, она является резидентом Парка высоких технологий — это специальный налогово-правовой режим для развития ИТ-бизнеса в Белоруссии. На 30 сентября 2024 года уставный капитал белорусского «Цифра брокер» составляет 1 680 575 белорусских рублей (около 50 млн российских рублей). В дальнейшем белорусский брокер будет представлять доступ к торгам криптовалютой под брендом «Цифра Маркетс», «чтобы у клиентов не было путаницы с российским брокером», указал Короленко.

Кроме российского «Цифра брокер» создать собственного криптоброкера в Белоруссии планировала и финансовая группа «Финам», но позднее отказалась от этой идеи ввиду экономической нецелесообразности проекта. «Чтобы создание криптоброкера (а значит, подключение к криптобирже) окупилось в конкретном белорусском кейсе, надо было привлечь в этот проект активно торгующих клиентов. А активно торгующему клиенту, исходя из действующих тарифов, было более выгодно торговать на иностранных криптобиржах», — пояснял президент-председатель правления «Финама» Владислав Кочетков.

После начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года ряд западных криптобирж ввели ограничения в отношении российских клиентов. А в январе 2024 года об уходе из России и вводе ограничений в отношении пользователей, являющихся гражданами и резидентами России, заявила крупнейшая в мире биржа Binance. Также ограничения в отношении инвесторов из России и рублевых активов ввели биржи BTC-Alpha, CEX IO и KUNA.