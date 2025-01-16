Власти усилят страхование российских экспортеров на зарубежных рынках

Правительство должно усилить страховую защиту компаний, работающих на рынках с высокими рисками. К таким рынкам относятся как недружественные страны, так и Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и т.п., считают эксперты

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Правительство России по поручению президента Владимира Путина должно разработать меры для усиления страховой защиты компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) на рынках с высоким уровнем риска. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с содержанием поручения.

«Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» и заинтересованными организациями разработать в соответствии с приоритетами развития внешнеэкономической деятельности, установленными правительством РФ, дополнительные меры по повышению уровня страховой защиты хозяйствующих субъектов при осуществлении внешнеэкономической деятельности на рынках с высоким уровнем риска», — передали источники текст документа.

Ответственными за разработку этих мер назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор «Российского экспортного центра» (РЭЦ) Вероника Никишина. Инициатива должна быть подготовлена до 14 марта 2025 года.

Минфин в ответ на запрос РБК пояснил, что ответственным по данному поручению также является Минпромторг России. РБК направил запрос в Минпромторг, ЦБ, правительство России, РЭЦ и агентство по поддержке экспортеров «Эксар».

Какие компании получат усиленную страховку

Хозяйствующими субъектами при осуществлении внешнеэкономической деятельности являются компании-экспортеры, а также экспортно ориентированные субъекты малого и среднего предпринимательства, объясняет старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина. К рынкам с высоким уровнем риска можно отнести рынки недружественных стран, а также рынки других стран, на которых при расчетах преимущественно используются доллар США и евро, считает эксперт.

По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексея Бредихина, усиление страховой защиты компаний является мерой государственной политики по поддержке внешнеторговых операций в условиях ограничений и санкционного давления со стороны недружественных стран.

Высокорисковыми рынками также могут быть страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, так как они характеризуются повышенными политическими и экономическими рисками, нестабильностью нацвалют, а также сложностями с проведением платежей, добавляет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский: «Особенно актуален вопрос для экспортеров промышленной продукции, сельскохозяйственных товаров и технологических решений». Он подчеркнул, что российский бизнес вынужден осваивать новые рынки в условиях санкционных ограничений.

Российские экспортеры с начала 2022 года после начала военных действий России на Украине и введения масштабных санкций сталкиваются с рядом проблем, в том числе в логистике, при проведении международных расчетов, при страховании грузов и т.п. Ситуация ухудшилась в конце 2024 года после того, как США ввели санкции сразу против почти полсотни российских банков, проводящих трансграничные платежи. Под ограничения также попал Газпромбанк, через который шли расчеты за поставки газа в Европу. В начале 2025 года США расширили ограничения против энергоресурсной отрасли России, добавив в санкционный список «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», около 140 танкеров, а также «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», которые в том числе занимаются страхованием морских перевозок.

Рядовых российских страховщиков данное поручение напрямую не коснется, а в первую очередь затронет специальную структуру — агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций «Эксар» (входит в «Российский экспортный центр» и группу госкорпорации ВЭБ.РФ), сходятся во мнении опрошенные РБК эксперты. К возможным новым мерам Бредихин отнес субсидирование премий по страхованию повышенных рисков, расширение перечня страхуемых рисков или участие государства в выплатах по определенным группам рисков.

По мнению Жарского, в результате поручения могут быть созданы механизмы страхования рисков при использовании национальных валют во внешнеторговых расчетах, развитие также могут получить инструменты перестрахования через Российскую национальную перестраховочную компанию. «Результатом разработки и внедрения указанных мер может стать, к примеру, создание некоего нового обязательного вида страхования экспортных операций и расчетов, что коснется уже всей страховой отрасли», — считает Хайруллина. Также, отмечает эксперт, необходимо проведение совместной работы с целью сохранения объемов экспорта, в том числе с участниками страхового рынка в рамках организации страховой защиты логистической цепочки. Импортеры как полноценные участники ВЭД также могут попасть под эту инициативу, тем более что в продуктовой линейке «Эксара» уже есть для них страховые продукты, обращает внимание Хайруллина.

«Реализация этих мер потребует значительных государственных ресурсов, но это неизбежно в целях поддержки экспортного потенциала российской экономики и диверсификации внешнеторговых связей», — резюмирует Жарский.

Агентство «Эксар» было создано в 2011 году. Оно занимается страховой поддержкой экспорта товаров и услуг российского производства, поддержкой экспортно ориентированных субъектов МСП, поддержкой критически важного импорта и т.п. Обязательства «Эксара» по договорам страхования, договорам перестрахования, договорам поручительства и независимым гарантиям обеспечиваются прямыми государственными гарантиями на сумму $20 млрд в рамках деятельности по поддержке экспорта и на сумму 650 млрд руб. в рамках деятельности по поддержке импорта, сроком до 31 декабря 2042 года, говорится на официальном сайте компании.