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Финансы ,  
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ЦБ предложили наделить правом ограничивать банкам выдачу ипотеки

В Госдуму внесли поправки, дающие ЦБ право ограничивать банкам выдачу ипотеки
ЦБ предложили наделить правом ограничивать банкам выдачу ипотеки, обеспеченную залогом в виде участков, жилых и нежилых помещений. Авторы документа считают, что мера поможет сократить число заемщиков с высокой долговой нагрузкой
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату законопроект с поправками в ст. 456 закона о «Центральном Банке России», в котором предлагается наделить ЦБ правом ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов, обеспеченных залогом. Документ размещен в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что цель предлагаемых изменений — снижение закредитованности граждан и предотвращение накопления рисков кредитными организациями и МФО за счет ограничения возможности предоставления рискованных ипотечных кредитов».

Авторы документа указали, что применение ЦБ макропруденциальных лимитов (МПЛ), под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов в общем объеме кредитов соответствующего вида, позволило снизить долю предоставляемых рискованных кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) с 80% в 4 квартале 2022 года до 25% в 3 квартале 2023 года. Также была снижена доля предоставляемых рискованных кредитов на срок более 5 лет — с 19% в 4 квартале 2022 года до 2% в 3 квартале 2023 года

Вместе с этим МПЛ до сих пор не применяется к кредитам, предоставленным физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в то время как обязательства по кредиту обеспечены ипотекой. Авторы документа отметили, что доля предоставляемой ипотеки заемщикам с ПДН непрерывно растет, из-за чего качество обслуживания ипотеки может снизиться.

«В связи с этим предлагается наделить Банк России полномочиями по ограничению доли предоставляемых кредитов (займов), обеспеченных залогом зданий, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, жилых и нежилых помещений, а также предназначенных для размещения транспортных средств частей зданий или сооружений (машино- мест). При этом указанные ограничения в целях исключения регуляторного арбитража и ограничения риска передачи банками аффилированным МФО рискованной ипотеки в рамках договора цессии (договор уступки права требования. - РБК) предлагается распространить как на кредитные организации, так и на МФО», — сказано в законопроекте.

При этом авторы поправок отметили, что не применять МПЛ по-прежнему можно в отношении кредитов, обязательства физического лица по которым обеспечены ипотекой автомототранспортного средства, воздушных и морских судов и судов внутреннего плавания, «поскольку для указанных кредитов (займов) характерен низкий уровень риска».

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

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По данным аналитической компании Frank RG в 2023 году российские банки выдали населению 52 млн кредитов на 16,76 трлн руб. По сравнению с кризисным 2022 годом объем предоставленных розничных ссуд вырос на 57%, или на 6,1 трлн руб.

Выдачи ипотеки подскочили во второй половине прошлого года: в августе—сентябре на фоне роста ключевой ставки (в августе регулятор повысил ставку с 13% до 16%) физлица торопились оформить кредиты по относительно низким ставкам, а также предъявляли повышенный спрос на льготную ипотеку. В сентябре объем продаж в этом сегменте достиг рекордных за всю историю наблюдений 962,4 млрд руб.

На фоне высокого спроса власти повысили минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке не выше 8% годовых — с 1 января он вырос с 20 до 30%, а максимальная сумма кредита установлена на уровне 6 млн руб. для всех регионов России. Ранее в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области пороговая сумма была вдвое больше — 12 млн руб.

После этого, в начале января 2024 года, ряд крупных российских банков ввели новое условие выдачи ипотеки по госпрограммам — ее оформление возможно только в том случае, если клиент приобретает жилье у застройщика — партнера банка. При такой схеме банки берут с девелоперов комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку. Сбербанк и ВТБ объясняли изменение условий для клиентов «ужесточением требований правительства к льготной ипотеке».

Банк России раскритиковал новый подход кредитных организаций, указав на риски такой практики. По мнению регулятора, выдача банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию, приведет к снижению прозрачности, ослаблению конкуренции и повысит сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Ипотека выдача кредитов ЦБ ограничение Госдума законопроект
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