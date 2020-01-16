«РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции

14 января стоимость акций «РусГидро» на Московской бирже подскочила на 12,8%, а объем торгов бумагами вырос в несколько раз. В компании связали случившееся с публикацией слухов о подготовке реструктуризации группы

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Компания «РусГидро» заявила, что намерена обратиться в Банк России с просьбой проверить, не было ли причиной скачка котировок ее акций манипулирование рынком.

В заявлении компании, опубликованном на ее сайте, говорится, что обращение регулятору готовится «с целью проверки наличия факта манипулирования рынком, вызвавшего колебание котировок акций компании после опубликования в СМИ недостоверной информации о якобы имеющихся планах по реструктуризации группы «РусГидро».

14 января стоимость акций «РусГидро» на Московской бирже подскочила на 12,8% — с 60,9 до 68,7 коп. за штуку. При этом на пике стоимость бумаг поднималась еще больше — до 71,37 коп. Кроме того, число сделок с акциями компании по сравнению с предыдущим днем выросло более чем в 5,6 раза, а общий объем торгов бумагами — почти в семь раз.

В «РусГидро» обращают внимание на то, что в тот же день в газете «Коммерсантъ» была опубликована статья «В «РусГидро» переворачивают активы», в которой со ссылкой на неназванные источники сообщалось о якобы находящейся в проработке схеме вывода ПАО «РусГидро» из-под прямого контроля государства и превращения в дочернюю компанию АО «РАО ЭС Востока». Акции последней при этом, как утверждалось в статье, могут быть переданы в собственность государства с последующим многократным ростом дивидендных выплат акционерам «РусГидро».

В опубликованном в том же номере «Коммерсанта» интервью глава «РусГидро» Николай Шульгинов опроверг факт подготовки такой схемы.