«РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 61,57 (+0,14) Quote, 13:12
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 68,66 (+0,28) Quote, 13:12
«Касперский» сообщил о обещающих компенсации за утечку данных мошенниках Технологии и медиа, 21:35 Адвокат россиянина Буркова сообщил о его планах признать вину в суде США Политика, 21:21 Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза России Политика, 21:19 В Шотландии юным футболистам запретили наносить удары по мячу головой Спорт, 21:19 На Кубани будут судить убившую клиентку юриста Общество, 21:09 Репортаж с производства Lada Vesta РБК и LADA, 20:52 Саркози предложил создать новый союз Европы с Россией Политика, 20:41 Сенат США одобрил новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой Экономика, 20:40 РПЛ назвала даты начала и окончания следующего сезона в чемпионате России Спорт, 20:33 Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу Политика, 20:30 «РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции Финансы, 20:02 МИД Германии сообщил о готовности Хафтара соблюдать перемирие в Ливии Политика, 19:57 Мартен Фуркад выиграл третью гонку подряд в Кубке мира по биатлону Спорт, 19:51 Путин пообещал не менять первую и вторую главы Конституции Политика, 19:41
Финансы ,  
0 

«РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции

14 января стоимость акций «РусГидро» на Московской бирже подскочила на 12,8%, а объем торгов бумагами вырос в несколько раз. В компании связали случившееся с публикацией слухов о подготовке реструктуризации группы
РусГидро HYDR ₽0,64 -3,8% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Компания «РусГидро» заявила, что намерена обратиться в Банк России с просьбой проверить, не было ли причиной скачка котировок ее акций манипулирование рынком.

В заявлении компании, опубликованном на ее сайте, говорится, что обращение регулятору готовится «с целью проверки наличия факта манипулирования рынком, вызвавшего колебание котировок акций компании после опубликования в СМИ недостоверной информации о якобы имеющихся планах по реструктуризации группы «РусГидро».

14 января стоимость акций «РусГидро» на Московской бирже подскочила на 12,8% — с 60,9 до 68,7 коп. за штуку. При этом на пике стоимость бумаг поднималась еще больше — до 71,37 коп. Кроме того, число сделок с акциями компании по сравнению с предыдущим днем выросло более чем в 5,6 раза, а общий объем торгов бумагами — почти в семь раз.

В «РусГидро» обращают внимание на то, что в тот же день в газете «Коммерсантъ» была опубликована статья «В «РусГидро» переворачивают активы», в которой со ссылкой на неназванные источники сообщалось о якобы находящейся в проработке схеме вывода ПАО «РусГидро» из-под прямого контроля государства и превращения в дочернюю компанию АО «РАО ЭС Востока». Акции последней при этом, как утверждалось в статье, могут быть переданы в собственность государства с последующим многократным ростом дивидендных выплат акционерам «РусГидро».

В опубликованном в том же номере «Коммерсанта» интервью глава «РусГидро» Николай Шульгинов опроверг факт подготовки такой схемы.

15 января стоимость акций «РусГидро» опустилась на 3,16% (до 66,53 коп. за штуку), а 16 января — еще на 3,8% (до 64 коп.).

Автор: Евгений Калюков
Теги: «РусГидро», манипулирование акциями, акции
Материалы по теме
«РусГидро» разместила евробонды на 15 млрд руб.
Бизнес
Димсам-размещение: зачем «РусГидро» занимает в офшорных юанях
Финансы
«РусГидро» оценило затраты на модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter