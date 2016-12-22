«РусГидро» разместила евробонды на 15 млрд руб.

Холдинг «РусГидро» разместил рублевые еврооблигации на 15 млрд руб. со сроком погашения в январе 2022 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Размещение еврооблигаций будет осуществлено на Ирландской фондовой бирже. Организаторами выпуска выступили «ВТБ Капитал», JPMorgan, Sberbank CIB и Газпромбанк. Ставка купона установлена в размере 8,975% годовых.

Отмечается, что спрос на долговые бумаги «РусГидро» почти в три раза превысил запланированный объем заимствований. На инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 36% книги заявок.

Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Ольга Гороховская отметила, что «РусГидро» стала одной из немногих российских компаний, которая сохранила присутствие на внешнем рынке капитала в 2018 году. «Рынок немного ухудшился к концу дня на фоне снижения котировок нефти и продажи ОФЗ, но компании в этих условиях удалось провести очень успешное размещение и закрыть сделку внутри собственной кривой», — сказала она.

Эта сделка компании стала третьей в году. В феврале «РусГидро» разместила трехлетние рублевые облигации на 20 млн руб. с итоговой ставкой по купону 7,4% годовых. 15 ноября компания первой разместила еврооблигации в офшорных юанях на сумму 1,5 млрд юаней.