Эксперты назвали наиболее закредитованные российские регионы

Самыми закредитованными регионами России являются Калмыкия, Тува и Курганская область, следует из проведенного «РИА Новости» исследования кредитов россиян.

Согласно результатам исследования, Калмыкия опережает остальные регионы с большим отрывом: индикатор долговой нагрузки составляет в республике 86%. У Тувы и Курганской области — 76% и 73% соответственно.

Среди регионов с наиболее низкой закредитованностью оказались Ингушетия (9,9%), Крым (13,9%) и Севастополь (15,9%).

Исследование проводили на основе данных Центробанка РФ и Росстата. Уровень закредитованности определялся как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.

Эксперты отмечают, что на фоне снижения процентных ставок за последние три года россияне активнее берут потребительские кредиты. В частности, за 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) объем кредитов вырос на 19,4%. При этом темп роста заработной платы не соответствует темпу роста потребительского кредитования — в среднем номинальная зарплата за аналогичный период выросла на 8,9%.Этот разрыв ведет к увеличению долговой нагрузки россиян, заключили эксперты.