В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис по онлайн-оплате квартир по банковским картам. Это стало возможным после снижения платежными системами тарифов за такие операции из за угрозы введения госрегулирования расценок за эквайринг

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машиномест, с помощью банковских карт. Такой способ платежа доступен на сайте группы ПИК, крупнейшего застройщика жилья в России. Об этом РБК рассказали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и представитель группы ПИК.

Пресс-служба ПИК уточнила, что с конца декабря 2019 года с помощью онлайн-оплаты проведено 12 сделок. Безналичная оплата картой любого банка возможна только при 100%-ной оплате квартиры. Чтобы расплатиться картой, сначала надо забронировать квартиру на сайте, заполнив личные данные и контакты. После этого покупатель получает доступ к личному кабинету, в котором можно оплатить покупку, выбрав нужный способ оплаты.

Раньше при полной оплате квартиры у ПИК сделку можно было совершить только с помощью аккредитива (перевода денег на специальный банковский счет, доступ к которому продавец получает после регистрации сделки). По мнению вице-президента по продажам группы ПИК Геннадия Россо, полностью цифровая покупка недвижимости — это вопрос ближайшего времени. В среднесрочной перспективе как минимум каждая десятая квартира будет оплачиваться картой, прогнозирует зампред Сбербанка.

Комиссий по онлайн-операциям для клиентов не предусмотрено, уточнил Попов. Тарифы, которые ПИК будет платить Сбербанку за услугу, стороны не раскрыли.