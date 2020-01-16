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В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис по онлайн-оплате квартир по банковским картам. Это стало возможным после снижения платежными системами тарифов за такие операции из за угрозы введения госрегулирования расценок за эквайринг
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машиномест, с помощью банковских карт. Такой способ платежа доступен на сайте группы ПИК,  крупнейшего застройщика жилья в России. Об этом РБК рассказали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и представитель группы ПИК.

Пресс-служба ПИК уточнила, что с конца декабря 2019 года с помощью онлайн-оплаты проведено 12 сделок. Безналичная оплата картой любого банка возможна только при 100%-ной оплате квартиры. Чтобы расплатиться картой, сначала надо забронировать квартиру на сайте, заполнив личные данные и контакты. После этого покупатель получает доступ к личному кабинету, в котором можно оплатить покупку, выбрав нужный способ оплаты.

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Раньше при полной оплате квартиры у ПИК сделку можно было совершить только с помощью аккредитива (перевода денег на специальный банковский счет, доступ к которому продавец получает после регистрации сделки). По мнению вице-президента по продажам группы ПИК Геннадия Россо, полностью цифровая покупка недвижимости — это вопрос ближайшего времени. В среднесрочной перспективе как минимум каждая десятая квартира будет оплачиваться картой, прогнозирует зампред Сбербанка.

Комиссий по онлайн-операциям для клиентов не предусмотрено, уточнил Попов. Тарифы, которые ПИК будет платить Сбербанку за услугу, стороны не раскрыли.

Дело в комиссиях

«Оплата онлайн значительно упростит структуру сделки. Тем более, если покупатель уже знает дом, то ему просто выбрать на сайте подходящую планировку и оплатить квартиру. Думаю, особенно это будет популярно на первых этапах продаж, когда разбираются быстро самые интересные квартиры», — говорит управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. Но, по его мнению, онлайн-оплата квартир по нынешней схеме не станет массовой, поскольку основная доля сделок проходит с привлечением ипотеки. Таких сделок может стать больше, если компания запустит возможность оплаты первого взноса по карте и автоматического получения ипотеки.

В конце 2016 года Сбербанк уже проводил пилотный проект по оплате недвижимости картами. Однако, как пояснили в банке, тогда никто из застройщиков этим функционалом в полной мере не воспользовался, эквайринг применялся только для бронирования квартир и других услуг.

Одна из причин, по которой оплата картой на рынке недвижимости не стала массовой, — высокие комиссии, которые должны платить продавцы за прием карт. На рынке недвижимости они достигали 1,5–2% от стоимости квартиры. Однако в 2019 году платежные системы снизили размер этого тарифа — до 0,8%, но не более 10 тыс. руб. Они пошли на уступки ЦБ, чтобы избежать государственного регулирования на эквайринг. Снижение стоимости эквайринга могло вызвать спрос у застройщиков на эту услугу, полагает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин.

Рынок готов

Сбербанк уже тиражирует новый продукт, рассказал РБК Попов. «Ряд крупнейших девелоперов — ключевых клиентов Сбербанка выразили заинтересованность и сейчас готовят свою инфраструктуру для промышленного запуска», — отметил он.

Выйти на рынок недвижимости собираются и другие банки-эквайеры. ВТБ уже готов к реализации подобных сделок, сказал руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек: «Мы видим спрос на эту услугу, все больше клиентов проявляет интерес к безналичной оплате данного сегмента. Например, предоплату за квартиру или машиноместо они готовы совершать картами».

Прорабатывать вопрос о привлечении застройщиков к эквайрингу начали в банке «Русский стандарт», отметила директор департамента эквайринга банка Инна Емельянова. «Первыми заинтересованность в такой услуге выразили клиенты в регионах России», — добавила она. Предлагать специальные условия по эквайрингу в этом сегменте планирует и Альфа-банк, сообщил его представитель.

Авторы: Евгения Чернышова, Надежда Федорова
Теги: Сбербанк
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