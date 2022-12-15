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Финансы ,  
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Почти половина россиян сообщили, что им финансово помогают родственники

Опрос ВЦИОМ и ВТБ: 46% россиян получают финансовую помощь от родных
Большинство россиян считают нормальным оказывать финансовую помощь семье в трудных обстоятельствах, выяснил ВЦИОМ. Почти половина участников опроса сообщили, что получают сейчас финансовую помощь от родных
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Почти каждый второй россиянин (46%) получает финансовую помощь от семьи, следует из опроса, который провели Всероссийский центр исследования общественного мнения и ВТБ. Результаты исследования есть у РБК.

При этом треть (29%) тех, кому помогают родные, сообщили, что принимают помощь от родителей. От детей принимают финансовую помощь только 9% (среди опрошенных людей 55–65 лет этот показатель достигает 24%), а от родных братьев и сестер — 7%. В Сибирском федеральном округе о помощи от братьев и сестер сообщали в два раза чаще, чем в других регионах, — 14%.

Чем моложе респондент, тем чаще ему финансово помогает семья: 52% молодежи получают помощь от родителей, 18% — от бабушек и дедушек. Чаще финансово поддерживают детей сельские жители (23%).

При этом абсолютное большинство (94%) россиян считают уместным финансово помогать взрослым членам семьи — родителям (27%) и детям (18%).

В случае непредвиденных обстоятельств финансовую помощь членам семьи готовы оказать 80%. Вескими причинами для такой поддержки респонденты также считают получение высшего или специального образования безработными детьми и внуками (74%) и выход родителей на пенсию (70%). Две трети опрошенных уверены, что стоит помогать родственнику при потере работы (66%), оплачивать ремонт в доме родителей готовы 65% респондентов.

Большинство опрошенных россиян принимают участие в планировании семейного бюджета. Большинство респондентов (63%) делают это совместно с супругом/супругой или другими членами семьи, а 28% планируют бюджет самостоятельно. Не планируют свои расходы 5% опрошенных — преимущественно молодые респонденты в возрасте 18–24 лет (21%), а также холостые/незамужние и проживающие с родителями (11–13%).

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Опрос для ВТБ проводил ВЦИОМ в период с 1 по 5 декабря 2022 годка, через интернет-панель «ВЦИОМ-Онлайн». Объем выборки: 1662 респондента в возрасте от 18 до 65 лет.

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Опрос финансовая помощь Семья ВЦИОМ
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