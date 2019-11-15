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Финансы ,  
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Экс-владелец ответил на обвинения в ущербе «Росгосстраху» на ₽1,3 млрд
Речь идет о новом деле в отношении бывшего руководства «Роcгосстраха», которое, как считает следствие, нанесло компании ущерб из-за недобросовестных сделок, в том числе с принадлежащей Евгению Гинеру сетью поликлиник «Медис»
Данил Хачатуров (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Бывший совладелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров в интервью «Коммерсанту» прокомментировал новое уголовное дело о нанесении ущерба компании на 1,3 млрд руб.

Речь о деле, которое, как писал РБК, следственное управление ГУ МВД по Москве завело осенью в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями) по заявлению председателя совета директоров Альфа-банка Петра Авена (его структуры участвуют в спорах по активам «Росгосстраха») и представителя страховщика. По версии следователей, действия неустановленных лиц причинили «существенный вред» «Росгосстраху».

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Хачатуров пояснил, что в деле нет конкретных имен и что к нему по этому поводу никто не обращался. Он утверждает, что две из трех сделок, фигурирующих в деле (покупка структурой «Росгосстраха» «Капитал Ре» у одного из партнеров еврооблигаций банка «Открытие» на 59 млн руб., а также приобретение «Капиталом Ре» облигаций «РГС Недвижимость» у «РГС-Жизнь»), были признаны законными во время споров в арбитражных судах.

По сделке с сетью поликлиник «Медис», заявил Хачатуров, спор дошел до кассации, которая вернула дело в суд первой инстанции. Решение кассации было обжаловано в Верховном суде, уточнил он. Экс-совладелец «Росгосстраха» также утверждает, что в начале разбирательства по «Медису» его сторона предложила провести обратную сделку и вернуть имущество каждой из сторон. «Та сторона взяла месяц раздумий и не дала никакого ответа. Ну что тут еще объяснять? Всем стало очевидно, что они преследует какую-то иную цель, а не ту, что указана в иске», — заявил Хачатуров.

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По данным РБК, в рамках уголовного дела следователи считают, что бывшие руководители «Росгосстраха» «разработали план» для извлечения личной выгоды «путем совершения сделок с целью придания видимости законности своих действий». В частности, в 2017 году «Капитал Ре» внесла в уставный капитал ООО «РГС Мед-Инвест» сеть «Медис» в обмен на 2,89% долей ООО, что следствие сочло недобросовестной сделкой: «Капитал Ре» утратила фактический контроль на прибыльной сетью клиник и получила ущерб в размере не менее 800 млн руб.

По данным МВД, уже после подачи иска «Росгосстрахом» об отмене сделок по передаче сети поликлиник «Медис» компания сменила собственника. Сейчас 100% «Медис» принадлежит «Союзу» президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера. В октябре суд заморозил акции «Медис» по иску РГС. На деятельности поликлиник это никак не скажется, отмечал Гинер.

После этого «Капитал Ре» купила у страховщика жизни «РГС-Жизнь» облигации «РГС Недвижимость», которая находилась в «предбанкротном состоянии», на 481 млн руб., полагает следствие. Затем неустановленные руководители «Капитала Ре» купили у «СК Капитал Лайф» еврооблигации банка «Открытие» на 59 млн руб. В тот же день в банке была введена временная администрация, что привело к списанию евробондов и причинению ущерба «Капиталу Ре» на эту сумму. При этом, считает следствие, Хачатуров «продолжал осуществлять фактический контроль» над юрлицами — фигурантами сделок.

Автор: Артём Губенко
Теги: «Росгосстрах», уголовное дело
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