Экс-владелец ответил на обвинения в ущербе «Росгосстраху» на ₽1,3 млрд

Речь идет о новом деле в отношении бывшего руководства «Роcгосстраха», которое, как считает следствие, нанесло компании ущерб из-за недобросовестных сделок, в том числе с принадлежащей Евгению Гинеру сетью поликлиник «Медис»

Данил Хачатуров (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Бывший совладелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров в интервью «Коммерсанту» прокомментировал новое уголовное дело о нанесении ущерба компании на 1,3 млрд руб.

Речь о деле, которое, как писал РБК, следственное управление ГУ МВД по Москве завело осенью в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями) по заявлению председателя совета директоров Альфа-банка Петра Авена (его структуры участвуют в спорах по активам «Росгосстраха») и представителя страховщика. По версии следователей, действия неустановленных лиц причинили «существенный вред» «Росгосстраху».

Хачатуров пояснил, что в деле нет конкретных имен и что к нему по этому поводу никто не обращался. Он утверждает, что две из трех сделок, фигурирующих в деле (покупка структурой «Росгосстраха» «Капитал Ре» у одного из партнеров еврооблигаций банка «Открытие» на 59 млн руб., а также приобретение «Капиталом Ре» облигаций «РГС Недвижимость» у «РГС-Жизнь»), были признаны законными во время споров в арбитражных судах.

По сделке с сетью поликлиник «Медис», заявил Хачатуров, спор дошел до кассации, которая вернула дело в суд первой инстанции. Решение кассации было обжаловано в Верховном суде, уточнил он. Экс-совладелец «Росгосстраха» также утверждает, что в начале разбирательства по «Медису» его сторона предложила провести обратную сделку и вернуть имущество каждой из сторон. «Та сторона взяла месяц раздумий и не дала никакого ответа. Ну что тут еще объяснять? Всем стало очевидно, что они преследует какую-то иную цель, а не ту, что указана в иске», — заявил Хачатуров.