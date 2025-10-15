Средняя сумма налички в кошельке россиян снизилась на 30%

Россияне стали носить при себе меньше наличных — в среднем 3,5 тыс. руб., что на 29% меньше, чем год назад. Одна из причин — рост популярности безналичных платежей

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россияне в среднем носят с собой 3,5 тыс. руб. наличными, за год сумма сократилась на 29% — с 4,9 тыс., следует из результатов опроса Superjob.

Опрос проводили по всей России с 9 сентября по 13 октября 2025 года среди экономически активного населения старше 18 лет. Размер выборки составил 1,6 тыс. респондентов в общем опросе и 10 тыс. респондентов в опросе населения городов-миллионников (по 1500 из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 из других городов-миллионников).

Респонденты объяснили, что носят меньше наличных в связи с привлекательными ставками по накопительным счетам в банках, («сейчас есть довольно выгодные вклады с ежедневным начислением процентов на остаток»), привычкой к пластиковым картам («приучили к картам»); развитием технологий оплаты («предпочитаю безналичный расчет, в мастерские и на рынки, где продают только за нал, не хожу»; «даже карту с собой не ношу, плачу улыбкой или по QR-коду с телефона»).

Причем мужчины обычно носят с собой больше денег, чем женщины: 3,8 тыс. руб. против 3,2 тыс. руб. Молодежь привыкла иметь в кармане около 2,3 тыс. руб., тогда как россияне старше 45 лет носят примерно 5 тыс. руб. Больше наличных, как правило, у россиян со средним профессиональным образованием — 3,9 тыс. против 3,4 тыс. руб. у граждан с высшим образованием.

На уровень суммы в кошельке влияет и доход: у зарабатывающих ниже среднего — примерно 2,5 тыс. руб., а у работающих с зарплатой от 100 тыс. руб. — около 5,2 тыс. руб. Без наличности ходят 14% опрошенных с зарплатой до 50 тыс. рублей и уже 25% среди тех, кто получает свыше 100 тыс.

Среди крупных городов больше всего наличных носят жители Казани — около 4,6 тыс. руб. За ними следуют Екатеринбург и Ростов-на-Дону (по 4,5 тыс. руб.). Меньше всего наличных денег в Волгограде (3 тыс. руб.) и Нижнем Новгороде (3,2 тыс. руб.). Москвичи держат при себе 3,8 тыс. руб., петербуржцы — 3,6 тыс. руб. Доля тех, кто полностью отказался от наличных, колеблется от 14% в Нижнем Новгороде и 17% в Волгограде до 27% в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее в октябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что доля безналичных платежей в розничном обороте России достигла 87,5% по результатам первого квартала.

Этот показатель очень высокий и доказывает зрелость финансового рынка России, отметила она, по нему страна входит «в топ-5 стран».