 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Средняя сумма налички в кошельке россиян снизилась на 30%

Россияне стали носить при себе меньше наличных — в среднем 3,5 тыс. руб., что на 29% меньше, чем год назад. Одна из причин — рост популярности безналичных платежей
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россияне в среднем носят с собой 3,5 тыс. руб. наличными, за год сумма сократилась на 29% — с 4,9 тыс., следует из результатов опроса Superjob. 

Опрос проводили по всей России с 9 сентября по 13 октября 2025 года среди экономически активного населения старше 18 лет. Размер выборки составил 1,6 тыс. респондентов в общем опросе и 10 тыс. респондентов в опросе населения городов-миллионников (по 1500 из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 из других городов-миллионников).

Респонденты объяснили, что носят меньше наличных в связи с привлекательными ставками по накопительным счетам в банках, («сейчас есть довольно выгодные вклады с ежедневным начислением процентов на остаток»), привычкой к пластиковым картам («приучили к картам»); развитием технологий оплаты («предпочитаю безналичный расчет, в мастерские и на рынки, где продают только за нал, не хожу»; «даже карту с собой не ношу, плачу улыбкой или по QR-коду с телефона»).

Причем мужчины обычно носят с собой больше денег, чем женщины: 3,8 тыс. руб. против 3,2 тыс. руб. Молодежь привыкла иметь в кармане около 2,3 тыс. руб., тогда как россияне старше 45 лет носят примерно 5 тыс. руб. Больше наличных, как правило, у россиян со средним профессиональным образованием — 3,9 тыс. против 3,4 тыс. руб. у граждан с высшим образованием.

Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%
Экономика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

На уровень суммы в кошельке влияет и доход: у зарабатывающих ниже среднего — примерно 2,5 тыс. руб., а у работающих с зарплатой от 100 тыс. руб. — около 5,2 тыс. руб. Без наличности ходят 14% опрошенных с зарплатой до 50 тыс. рублей и уже 25% среди тех, кто получает свыше 100 тыс.

Среди крупных городов больше всего наличных носят жители Казани — около 4,6 тыс. руб. За ними следуют Екатеринбург и Ростов-на-Дону (по 4,5 тыс. руб.). Меньше всего наличных денег в Волгограде (3 тыс. руб.) и Нижнем Новгороде (3,2 тыс. руб.). Москвичи держат при себе 3,8 тыс. руб., петербуржцы — 3,6 тыс. руб. Доля тех, кто полностью отказался от наличных, колеблется от 14% в Нижнем Новгороде и 17% в Волгограде до 27% в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее в октябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что доля безналичных платежей в розничном обороте России достигла 87,5% по результатам первого квартала.

Этот показатель очень высокий и доказывает зрелость финансового рынка России, отметила она, по нему страна входит «в топ-5 стран».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
наличные Опрос финансы
Материалы по теме
Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%
Экономика
Как россияне снова начали копить наличную валюту. Инфографика
Финансы
Банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за мошенников
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и пособий в ноябре Общество, 05:24
Постпред Украины заявил о «блестящем» владении России настроениями в ООН Политика, 05:18
Средняя сумма налички в кошельке россиян снизилась на 30% Финансы, 05:01
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Минюсту предложили вернуть советский формат свидетельства о рождении Общество, 04:44
В Германии назвали госизменой возможную поездку депутата АдГ в Россию Политика, 04:31
Аэропорт Якутска открыли через 7 часов после возгорания на шасси у Ил-96 Общество, 04:13
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На афгано-пакистанской границе вновь произошли боевые столкновения Политика, 04:06
Аш-Шараа в России обсудит с Путиным сотрудничество двух стран Политика, 03:44
Эрик Трамп не согласился со словами отца о невозможности попасть в рай Политика, 03:32
Лондон передал Киеву более 85 тыс. дронов за полгода Политика, 03:18
НАТО обсудит возможность сбивать российские истребители Политика, 03:09
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп заявил о сохранении хороших отношений с Путиным Политика, 02:29