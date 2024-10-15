ЮниКредит Банк введет порог для переводов в валюте без согласования

Теперь, чтобы перевести средства в другой банк или на счета других лиц без согласования, минимальная сумма должна начинаться от €10 тыс. или $10 тыс. В апреле банк повысил комиссию за переводы в валюте

Фото: Олег Яковлев / РБК

Российский ЮниКредит Банк («дочка» итальянской группы UniCredit SpA) вводит с 12 ноября для физических лиц минимальный уровень объема средств в иностранной валюте, который может быть переведен в другой банк или на счета других лиц без согласования с кредитной организацией, следует из новой версии условий комплексного банковского обслуживания «ЮниКредита». Первым на это обратило внимание издание Frank Media.

Согласно новым условиям, физлица смогут переводить без согласований:

от $10 тыс.,

от €10 тыс.,

от ¥70 тыс.

«Переводы в меньшей сумме исполняются по согласованию с банком», — говорится в документах кредитной организации. В предыдущей версии условий комплексного банковского обслуживания таких ограничений не было.

В апреле ЮниКредит Банк повысил комиссию за переводы в средств в иностранной валюте. Через интернет-банк она составляет 2% от суммы перевода (минимальная плата — $200, максимальная — $1 тыс.), иными способами — 3% перевода (минимальная плата — $200, максимальная — $1 тыс.).

UniCredit SpA — международная банковская группа со штаб-квартирой в Милане, образована в результате слияния Credito Italiano и Unicredito в 1998 году. По итогам 2022 года она заняла 34-е место в мире по размеру активов. Главная деятельность UniCredit SpA — банковский бизнес. Отделения банков группы открыты в Западной, Центральной и Восточной Европе.

В России ЮниКредит Банк входит в список системно значимых. В первом квартале 2024 года чистая прибыль «дочки» UniCredit в России составила €213 млн, что более чем вдвое превышает результат за аналогичный период 2023-го, следует из отчетности группы по МСФО.

После начала военной операции на Украине глава UniCredit Андреа Орчел заявил, что банк активно рассматривает возможность ухода с российского рынка. В минувшем апреле Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от UniCredit ускорить уход из в России, писал Reuters. Источники агентства отметили, что российский бизнес RBI и UniCredit продолжает привлекать пристальное внимание со стороны США.

Осенью 2022 года президент России Владимир Путин указом запретил продажу банков, принадлежащих иностранным владельцам из недружественных государств, без специального разрешения. Это требование распространяется и на ЮниКредит Банк. Продажа возможна лишь в случае выхода дополнительного президентского указа.