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ЦБ ввел временную администрацию в банке МБСП в связи с угрозой вкладчикам
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ЦБ ввел временную администрацию в банке МБСП в связи с угрозой вкладчикам
Финансы, 10:48
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ЦБ ввел временную администрацию в банке МБСП в связи с угрозой вкладчикам
Полномочия органов управления одного из крупнейших банков Санкт-Петербурга приостановлены. Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов МБСП и сообщил о скором начале выплат вкладчикам
Фото: lana1501 / Фотобанк Лори

Банк России объявил о передаче функций управления Международным банком Санкт-Петербурга (МБСП) временной администрации в лице госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Полномочия акционеров МБСП и органов управления банком приостановлены.

В сообщении ЦБ введение временной администрации объясняется неустойчивым финансовым положением МБСП и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

​Первоочередной задачей временной администрации Центробанк назвал определение размера дисбаланса между стоимостью активов и обязательств МБСП.

Одновременно с этим ЦБ с 15 октября ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов МБСП, что в соответствии с действующим законодательством служит основанием для начала выплат АСВ вкладчикам банка в размере не более 1,4 млн руб. Начать выплаты агентство должно в течение 14 дней с момента введения моратория.

«Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов», — подчеркивается в сообщении ЦБ.

Владелец МБСП Сергей Бажанов не смог оперативно прокомментировать РБК ситуацию, сославшись на то, что у него совещание.

На прошлой неделе рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг МБСП сразу на три ступени — с ruB+ до ruCCC («значительная вероятность невыполнения своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе») с негативным прогнозом. Агентство объяснило это невысокими рыночными позициями банка, уязвимой оценкой достаточности капитала при низкой операционной эффективности, волатильным уровнем ликвидности, низким качеством активов (с начала года доля пролонгированных ссуд в кредитном портфеле банка выросла на 25 п.п., превысив 60%) и «консервативной оценкой качества корпоративного управления».

«Эксперт РА» указывало на слабую диверсификацию бизнеса МБСП по сегментам кредитного риска (42% корпоративных кредитов приходилось на строительство). Кроме того, по мнению рейтингового агентства, на балансе банка был большой объем недостаточно зарезервированной задолженности по проблемным кредитам.

МБСП — один из крупнейших банков Северо-Западного региона России. По данным портала «Банки.ру», на 1 сентября он занимал в стране 91-е место по размеру капитала (по форме 123) и 76-е место по объему вкладов физических лиц. Банк располагает пятью филиалами — в Москве, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ульяновске и Новосибирске.

99,23% в капитале МБСП принадлежит председателю его правления Сергею Бажанову.

Авторы: Евгений Калюков, Георгий Перемитин, Анна Михеева.
Теги: ЦБ , МБСП
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