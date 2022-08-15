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Матроскин и Шарик обучат детей финансовой грамотности

Новая серия «Простоквашино» будет называться «Золотая карта». Ее покажут в кинотеатрах в рамках сборника «СоюзКиноМульт»
Кадр из мультфильма&nbsp;&laquo;Простоквашино&raquo;
Кадр из мультфильма «Простоквашино» (Фото: Союзмультфильм)

Создатели «Простоквашино» при поддержке Министерства финансов выпустят новую серию мультфильма — о финансовой грамотности, передает пресс-служба ведомства.

«Новый эпизод популярного мультсериала «Простоквашино» под названием «Золотая карта» расскажет зрителям, как герои сталкиваются с вопросами грамотного обращения с финансами», — говорится в сообщении.

Новая серия выйдет в кинотеатрах в рамках сборника «СоюзКиноМульт» 18 августа.

«Навыки и компетенции финансовой грамотности очень востребованы в современном мире: владение этими инструментами открывает новые возможности для развития. Сейчас эта дисциплина стала обязательной частью школьной программы. Но об основах культуры обращения с деньгами можно и нужно рассказывать и с более раннего возраста. Поэтому мы обратились к анимации», — заявил заместитель министра финансов Михаил Котюков.

«Союзмультфильм» показал новую серию «Простоквашино»
Общество

Новые серии продолжения советского мультфильма «Простоквашино» начали выходить с апреля 2018 года. На данный момент снято три сезона и более 70 серий.

В апреле того же года писатель Эдуард Успенский, написавший сценарий к серии мультфильмов «Простоквашино», направил жалобу в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату, так как, по его словам, продолжение мультсериала было создано без соответствующего разрешения.

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В «Союзмультфильме» тогда рассказали, что разногласия с Успенским касались финансовых вопросов. Председатель правления студии Юлиана Слащева в интервью РБК сообщила, что писатель получает от студии авторское вознаграждение от лицензионных доходов по проекту «Возвращение в Простоквашино». В итоге в августе стороны договорились, и Успенский предоставил «Союзмультфильму» исключительные права на использование оригинальных сценариев «Простоквашино», а также лицензию на товарные знаки с именами героев этих мультфильмов.

Минфин рекомендовал в 60 регионах игру «Не в деньгах счастье»
Финансы
Игра &laquo;Не в деньгах счастье&raquo;

В июле прошлого года Центробанк объявил, что с 1 сентября этого года учащимся первых и пятых классов российских школ в обязательном порядке начнут преподавать «элементы финансовой грамотности». В ЦБ тогда отметили, что обязательное преподавание финансовой грамотности с 1-го по 9-й класс закреплено в разработанных при участии регулятора новых федеральных государственных стандартах начального и основного общего образования.

В данном случае речь идет об изучении «элементов финансовой грамотности» на уроках математики, географии и обществознания. Как уточнили в Центробанке, детям с первого класса будут прививать навыки безопасного совершения финансовых операций через интернет, учить анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план. Школьникам постарше будут рассказывать, как оценивать риски предпринимательской деятельности и избегать разных видов финансового мошенничества, составлять и заполнять заявления, обращения, декларации, доверенности.

В 2019 году Минпросвещения сообщало, что уроки финансовой грамотности входят в программу около 30 тыс. российских школ, что составляет более 70% от их общего числа.

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Татьяна Стекольникова
Минфин «Простоквашино» финансовая грамотность
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