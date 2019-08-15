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Финансы ,  
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Социологи выявили рост доли заемщиков с проблемами при погашении кредитов
Трудности с выплатой кредита испытывают 34% заемщиков, следует из данных ВЦИОМа. Доля таких должников за два года выросла в полтора раза
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Доля заемщиков, которые смогут выплатить кредит «только с большим трудом, за два года увеличилась более чем в полтора раза — до 34% от общего числа респондентов с кредитами по сравнению с 22% в 2017 году», свидетельствует опрос ВЦИОМа о расходах россиян на погашение кредитов (есть у РБК). Настроения у этой группы схожи с теми, что наблюдались в 2009 году, отметил гендиректор фонда ВЦИОМа Константин Абрамов, — тогда доля тех, кто говорил, что сможет погасить кредит с трудом, составляла 37%.

Число тех, кто легко сможет выплатить кредит, сократилось с 28% в 2017 году до 19% в 2019 году. 41% смогут погасить кредит, приложив небольшие усилия (в 2017 году — 44%). Еще 4% заемщиков ответили, что не смогут выплатить кредит, их доля в ходе опросов ВЦИОМа остается неизменной. В целом кредитное настроение россиян оптимистичное, отмечает Абрамов.

Телефонный опрос провела в конце июля компания «ВЦИОМ-Спутник», в нем участвовали 1,6 тыс. человек. Размер ошибки в 95% случаев не превышает 2,5%, подчеркивает ВЦИОМ.

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Непогашенные кредиты, по данным ВЦИОМа, имеют более половины россиян (51%). Трудности с заемными средствами испытывают преимущественно молодые люди: в возрасте от 18 до 24 лет (41% из тех, кто имеет непогашенный кредит) и от 25 до 34 лет (39%). У заемщиков в возрасте от 35 до 59 лет проблем меньше: около 70% говорят, что за последний год не сталкивались с трудностями при выплатах. Среди респондентов старше 60 лет этот показатель составляет 66%.

Большинство россиян с кредитами (31%) тратят на ежемесячную выплату от 10 до 20% семейного дохода. Более половины семейного дохода на погашение кредита направляют 13% опрошенных, следует из данных ВЦИОМа.

К росту числа заемщиков, которые испытывают трудности, привела слабая экономическая активность после кризиса 2015 года, считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «При вялом темпе роста экономика работает по инерции, но бизнес не видит перспектив, чтобы расти, и поэтому не повышает зарплаты и не инвестирует в экономику. В результате у людей в реальном выражении зарплата растет слабо или вовсе перестает увеличиваться. Эта ситуация накапливается, и все больше заемщиков оказываются в долговой яме», — объясняет он.

О высоких темпах роста потребкредитования не раз говорил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, по его мнению, это может привести к образованию кредитного пузыря и рецессии в 2021 году. В Центробанке таких рисков не видят. С 1 октября регулятор вводит показатель долговой нагрузки (ПДН), который усложнит банкам выдачу потребительских кредитов плохим заемщикам. Темпы роста потребкредитов уже сокращаются, отмечал ЦБ.

Авторы: Евгения Чернышова, Владимир Дергачев
Теги: Кредиты
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