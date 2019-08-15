Социологи выявили рост доли заемщиков с проблемами при погашении кредитов

Трудности с выплатой кредита испытывают 34% заемщиков, следует из данных ВЦИОМа. Доля таких должников за два года выросла в полтора раза

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Доля заемщиков, которые смогут выплатить кредит «только с большим трудом, за два года увеличилась более чем в полтора раза — до 34% от общего числа респондентов с кредитами по сравнению с 22% в 2017 году», свидетельствует опрос ВЦИОМа о расходах россиян на погашение кредитов (есть у РБК). Настроения у этой группы схожи с теми, что наблюдались в 2009 году, отметил гендиректор фонда ВЦИОМа Константин Абрамов, — тогда доля тех, кто говорил, что сможет погасить кредит с трудом, составляла 37%.

Число тех, кто легко сможет выплатить кредит, сократилось с 28% в 2017 году до 19% в 2019 году. 41% смогут погасить кредит, приложив небольшие усилия (в 2017 году — 44%). Еще 4% заемщиков ответили, что не смогут выплатить кредит, их доля в ходе опросов ВЦИОМа остается неизменной. В целом кредитное настроение россиян оптимистичное, отмечает Абрамов.

Телефонный опрос провела в конце июля компания «ВЦИОМ-Спутник», в нем участвовали 1,6 тыс. человек. Размер ошибки в 95% случаев не превышает 2,5%, подчеркивает ВЦИОМ.

Непогашенные кредиты, по данным ВЦИОМа, имеют более половины россиян (51%). Трудности с заемными средствами испытывают преимущественно молодые люди: в возрасте от 18 до 24 лет (41% из тех, кто имеет непогашенный кредит) и от 25 до 34 лет (39%). У заемщиков в возрасте от 35 до 59 лет проблем меньше: около 70% говорят, что за последний год не сталкивались с трудностями при выплатах. Среди респондентов старше 60 лет этот показатель составляет 66%.