Держателям карт «Мир» станет доступен «китайский» способ оплаты по QR

Как пояснили в пресс-службе платежной системы, QR-код будет формироваться в мобильных устройствах держателей карт «Мир», который продавец сможет считать на кассе и списать необходимую сумму

Фото: Alex Plavevske / EPA / ТАСС

Новый способ оплаты картой «Мир» с помощью формирования QR-кода, который продавец считает на кассе и спишет деньги, станет доступен с 25 октября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на бюллетень Национальной платежной системы, фрагменты из которой есть в распоряжении издания.

Предполагается, что QR-код будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации: на смартфоне у клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе и спишет деньги. В документе подчеркнуто, что такие операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. Для считывания QR-кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.

Платежная система «Мир» планирует предоставить банкам техническую возможность реализовать сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт, заявили «Известиям» в пресс-службе платежной системы. Там уточнили, что по мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам.

В «Сбере» «Известиям» напомнили, что уже запустили аналогичную технологию оплаты в собственном сервисе SberPay: для этого покупателю нужно сгенерировать QR-код в приложении «Сбербанк Онлайн» и показать его кассиру для сканирования. Оплата таким методом пользуется популярностью, так как она быстрее, чем стандартное сканирование QR-кода на кассе, уточнили в «Сбере».

Система быстрых платежей была запущена Банком России и Национальной системой платежных карт в начале 2019 года. Она позволяет переводить деньги между счетами разных банков, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода и быстрой платежной ссылки в интернет-магазинах (ссылка ведет с сайта магазина в приложение мобильного банка, где покупатель должен согласиться со списанием денег со счета; в этом случае не надо вводить данные карты). По последним данным СБП на конец января 2022 года, за три года ее работы прием платежей с помощью этой системы подключили около 189 тыс. торговых предприятий. Через этот сервис было оплачено товаров и услуг на сумму 78 млрд руб.

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Западные страны начали вводить санкции в отношении российских банков с 22 февраля, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а после начала 24 февраля специальной военной операции на Украине ограничения ужесточились. В частности, в блокирующий список (SDN) США попали ВТБ, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк. Первые четыре банка оказывают услуги эквайринга, а первые три входили в мировой топ-150 крупнейших эквайеров в 2021 году, следует из данных Nilson Report.



Изначально санкции отразились на работе POS-терминалов этих банков и выпущенных ими карт международных платежных систем — по ним не проходили платежи через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay по картам любых банков. Также карты Visa и Mastercard подсанкционных банков перестали поддерживаться мобильными кошельками и работать за границей.

Вскоре, 10 марта, Visa и Mastercard и вовсе приостановили работу в России. В результате в мобильных кошельках Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать карты этих платежных систем, выпущенные любыми российскими банками.

Ранее о том, что спрос на оплату по QR вырос после прекращения работы Apple и Google Pay, РБК рассказали представители крупных банков-эквайеров. Оплата по QR-кодам не была широко распространена в России, однако она уже много лет распространена в странах Азии, особенно в Китае, где эту технологию используют популярные приложения WeChat и Alipay, а платежные терминалы для оплаты картами, наоборот, не пользуются массовым спросом.