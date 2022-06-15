Держателям карт «Мир» станет доступен «китайский» способ оплаты по QR

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Киев предложил США соглашение о поставках газа по ленд-лизу Политика, 03:24
«Коммерсантъ» узнал об отказе властей от идеи передачи доли «Ростелекома» Технологии и медиа, 03:18
Ретейлерам сняли ограничения на скупку торговых площадей ушедших компаний Бизнес, 03:00
Кадыров опроверг сообщения о вытеснении полка «Ахмат» из Северодонецка Политика, 02:47
Держателям карт «Мир» станет доступен «китайский» способ оплаты по QR Финансы, 02:38
Зеленский сообщил о «болезненных потерях» ВСУ за сутки боев Политика, 02:23
Дания и Канада урегулировали 50-летний территориальный спор Политика, 01:48
Костин рассказал, когда закроют сделку по присоединению «Открытия» к ВТБ Финансы, 01:43
Ушаков рассказал, чему Путин посвятит свою речь на ПМЭФ Политика, 01:24
Пентагон сообщил о поставках Киеву 108 гаубиц M777 и 220 тыс. боеприпасов Политика, 01:19
США не исключили, что санкции против России могут стать избыточными Политика, 01:08
Bloomberg узнал об отказе Шольца от национализации Gazprom Germania Политика, 00:53
Байден на повышенных тонах ответил на обвинения о «бездумных расходах» Экономика, 00:46
СК изучит обращение белгородцев о разрушении городской троллейбусной сети Общество, 00:22

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Финансы ,  
0 

Держателям карт «Мир» станет доступен «китайский» способ оплаты по QR

«Известия»: «китайский» способ оплаты картами «Мир» с помощью QR станет доступен в октябре
Как пояснили в пресс-службе платежной системы, QR-код будет формироваться в мобильных устройствах держателей карт «Мир», который продавец сможет считать на кассе и списать необходимую сумму
Фото: Alex Plavevske / EPA / ТАСС
Фото: Alex Plavevske / EPA / ТАСС

Новый способ оплаты картой «Мир» с помощью формирования QR-кода, который продавец считает на кассе и спишет деньги, станет доступен с 25 октября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на бюллетень Национальной платежной системы, фрагменты из которой есть в распоряжении издания.

Предполагается, что QR-код будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации: на смартфоне у клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе и спишет деньги. В документе подчеркнуто, что такие операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. Для считывания QR-кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.

Платежная система «Мир» планирует предоставить банкам техническую возможность реализовать сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт, заявили «Известиям» в пресс-службе платежной системы. Там уточнили, что по мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам.

В «Сбере» «Известиям» напомнили, что уже запустили аналогичную технологию оплаты в собственном сервисе SberPay: для этого покупателю нужно сгенерировать QR-код в приложении «Сбербанк Онлайн» и показать его кассиру для сканирования. Оплата таким методом пользуется популярностью, так как она быстрее, чем стандартное сканирование QR-кода на кассе, уточнили в «Сбере».

Россияне смогут предъявлять права и полис ОСАГО в виде QR-кода
Общество
Фото:Антон Подгайко / ТАСС

Система быстрых платежей была запущена Банком России и Национальной системой платежных карт в начале 2019 года. Она позволяет переводить деньги между счетами разных банков, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода и быстрой платежной ссылки в интернет-магазинах (ссылка ведет с сайта магазина в приложение мобильного банка, где покупатель должен согласиться со списанием денег со счета; в этом случае не надо вводить данные карты).

По последним данным СБП на конец января 2022 года, за три года ее работы прием платежей с помощью этой системы подключили около 189 тыс. торговых предприятий. Через этот сервис было оплачено товаров и услуг на сумму 78 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как «Индекс страха» помогает предсказать динамику рынка США
Статьи
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's
Статьи
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи
Pro
Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает
Статьи
Pro
Фото: Sandra Mu / Getty Images Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта
Статьи
Pro
Как вернуть долг в период моратория на банкротство
Инструкции

Западные страны начали вводить санкции в отношении российских банков с 22 февраля, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а после начала 24 февраля специальной военной операции на Украине ограничения ужесточились. В частности, в блокирующий список (SDN) США попали ВТБ, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк. Первые четыре банка оказывают услуги эквайринга, а первые три входили в мировой топ-150 крупнейших эквайеров в 2021 году, следует из данных Nilson Report.

Изначально санкции отразились на работе POS-терминалов этих банков и выпущенных ими карт международных платежных систем — по ним не проходили платежи через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay по картам любых банков. Также карты Visa и Mastercard подсанкционных банков перестали поддерживаться мобильными кошельками и работать за границей.

Вскоре, 10 марта, Visa и Mastercard и вовсе приостановили работу в России. В результате в мобильных кошельках Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать карты этих платежных систем, выпущенные любыми российскими банками.

Ранее о том, что спрос на оплату по QR вырос после прекращения работы Apple и Google Pay, РБК рассказали представители крупных банков-эквайеров. Оплата по QR-кодам не была широко распространена в России, однако она уже много лет распространена в странах Азии, особенно в Китае, где эту технологию используют популярные приложения WeChat и Alipay, а платежные терминалы для оплаты картами, наоборот, не пользуются массовым спросом.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
QR-код банковская карта НПС

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Россияне смогут предъявлять права и полис ОСАГО в виде QR-кода
Общество
Спрос на оплату по QR вырос после прекращения работы Apple и Google Pay
Финансы
Верховный суд не увидел нарушений в QR-кодах на свидетельствах о рождении
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter