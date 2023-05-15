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В Минфине сообщили о разработке «маркетплейса» по продаже гособъектов

Замглавы Минфина Моисеев: до конца года будет создан маркетплейс по продаже гособъектов
Моисеев сообщил, что до конца года Росимущество создаст маркетплейс по продаже объектов в госсобственности, которые сможет приобрести «любой желающий». В то же время, по его словам, задачи «раздать госсобственность побыстрее» нет
Замглавы Минфина Алексей Моисеев
Замглавы Минфина Алексей Моисеев (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

До конца 2023 года в России будет запущен «маркетплейс» по продаже государственных объектов, которые смогут приобрести «все желающие», сообщил в интервью «Известиям» замглавы Минфина Алексей Моисеев.

По его словам, в России множество объектов в госсобственности, которые «находятся без дела», и которые государству нужно продать. «Сейчас идет активная цифровизация Росимущества, направленная в первую очередь на выверку всех реестров, кадастрирование, определение целевой функции объектов. <...> До конца этого года Росимущество должно провести всю работу по аудиту и цифровизации полностью, создать маркетплейс, через который люди могут приобрести то, что им нужно», — сказал Моисеев.

Замглавы Минфина отметил, что участвовать в торгах смогут «все желающие», включая индивидуальных предпринимателей, а в маркетплейсе будет предусмотрена вся электронная цепочка. «Человек на нем введет критерии объекта, который его интересует. Например: «Краснодарский край, Ейский район. Недвижимое нежилое имущество». Ему выпадают результаты: есть развалины фермы, ветхий особняк, новое или отремонтированное здание. Дальше происходит оценка. Гражданин нажимает на опцию «Хочу купить» и выставляется на торги. Если находятся другие претенденты, то происходит аукцион. Если нет, то претендент покупает объект по оценочной стоимости и там же на маркетплейсе через свой личный кабинет заключает договор, оформляет право собственности», — пояснил Моисеев.

Отвечая на вопрос о «большой приватизации» представитель Минфина отметил, что задачи «просто раздать госсобственность побыстрее» у властей нет, а вопрос приватизации сейчас не стоит на повестке.

11 мая на XI Петербургском международном юридическом форуме Моисеев выступил с инициативой «большой приватизации» в России. «Был поднят в прессе вопрос, а не стоит ли возобновить большую приватизацию. Была программная статья президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, где он предложил вернуться к этому вопросу. На самом деле никто не против, проблема в том, что нам сначала надо исполнить ряд поручений президента по формированию внутреннего инвестора», — сказал он.

По словам Моисеева, до проведения приватизации «надо понять, кому продавать». «Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 94-го года, это залоговые аукционы, по-моему, так называлось, но этого никто не хочет, естественно», — пояснил замминистра.

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В апреле председатель Костин в колонке для РБК заявил, что западные санкции разрушили несущие элементы экономики России, а новую модель можно построить на основе трех приоритетов: новых логистических коридоров, перезапуска целых отраслей промышленности и укрепления обороноспособности. Чтобы найти деньги на эти цели, он предложил, в частности, провести новый этап приватизации.

«Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть», — считает Костин. Он уверен, что приватизация «не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех «узких мест», где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Минфин маркетплейс приватизация госимущество Росимущество
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