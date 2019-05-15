Минфин за полтора месяца выполнил квартальный план по продаже госдолга Почему размещение госбумаг бьет рекорд за рекордом

Минфин установил новый рекорд по продаже госдолга и перевыполнил план по размещению ОФЗ за квартал. Одна из причин — интерес к рублевым бумагам иностранцев. Но санкции и торговые войны в любой момент могут закрыть окно для займов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минфин 15 мая установил абсолютный рекорд по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на одном аукционе. Продав пятилетние госбумаги выпуска 26227 с погашением в июле 2024 года на 94,74 млрд руб., ведомство превысило предыдущее достижение месячной давности более чем на 10%.

ОФЗ были проданы по цене 98,02% от номинала с доходностью 8,03%, следует из сообщения ведомства. Спрос превысил предложение почти в два раза, достигнув 183,6 млрд руб. Размещение прошло без премии.

Предыдущий рекорд разового размещения ОФЗ на одном аукционе был поставлен месяц назад: 10 апреля инвесторы выкупили выпуск десятилетних облигаций на 86,7 млрд руб. В тот же день был поставлен рекорд по дневному размещению: на двух аукционах Минфин реализовал облигации на 137 млрд руб.

15 мая два других запланированных аукциона были менее успешными: пятнадцатилетние ОФЗ 26225 инвесторы приобрели на 38,3 млрд руб. при спросе на 51,5 млрд руб. (по цене 91,46% с доходностью 8,42% годовых), а инфляционных гособлигаций — на 1,66 млрд руб. при объеме предложения 5,3 млрд руб.

С их учетом Минфин к середине мая перевыполнил план по заимствованиям на второй квартал (600 млрд руб.), разместив рублевые облигации на 637,9 млрд руб. При подготовке плана министерство исходило из умеренно консервативных оценок ожидаемого спроса на ОФЗ, однако благоприятная рыночная конъюнктура и новый формат проведения аукционов по размещению ОФЗ без ограничения объема предлагаемых облигаций позволили разместить запланированный объем ускоренными темпами, прокомментировали в пресс-службе Минфина досрочное исполнение плана.