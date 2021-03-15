Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ

Участники рынка поставили под сомнение ключевой принцип платформы ЦБ «Знай своего клиента». Они видят конфликт интересов в том, что регулятор будет сам делить бизнес на группы риска и надзирать за антиотмывочной политикой банков

Вид на здание Центрального Банка РФ (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Вторая версия законопроекта о создании антиотмывочной платформы на базе Банка России вновь вызвала неоднозначную реакцию участников рынка. Документ вносился в ноябре прошлого года, но потом был отозван из Госдумы из-за критики и внесен с доработками. Банки называют изменения символическими и считают, что предлагаемые поправки в законодательство могут нарушить конституционные права их клиентов, повлечь дополнительные расходы на контроль за сомнительными операциями, а главное — создать конфликт интересов в самом ЦБ.

Такой отзыв на документ Национальный совет финансового рынка (НСФР, в его работе участвует большинство крупнейших банков) 11 марта направил в ЦБ, Госдуму, Совет Федерации, Минфин, Минюст и Росфинмониторинг. Замруководителя совета Александр Наумов подтвердил факт отправки отзыва. Представитель ЦБ сказал РБК, что письмо еще не поступило, а новая версия законопроекта «поддерживается бизнес-объединениями и большинством банков».

Зачем нужна единая система маркировки подозрительных клиентов Банк России объявил о планах создать единую платформу для оценки риска проведения сомнительных операций в банковской системе в 2018 году. Осенью 2019-го стали известны первые очертания концепции: платформа будет называться ЗСК («Знай своего клиента» — по аналогии с международной аббревиатурой KYC, know your customer). Предполагалось, что ЦБ станет проводить скоринг банковских клиентов по критериям риска и относить их к трем зонам по принципу светофора (красной, желтой и зеленой). Кредитные организации должны будут учитывать оценку регулятора при работе с компаниями. Документ вызвал критику участников рынка и Счетной палаты. Как писал «Коммерсантъ», их, в частности, не устроили возможность безусловной блокировки средств клиентов из красной зоны, а также изъятие замороженных средств в бюджет. Этот механизм противоречит Конституции, поскольку никто не может быть лишен имущества иначе как по решению суда, говорилось в отзыве Счетной палаты. После доработки из нового документа исключили распределение клиентов в группы по цвету, оставив лишь уровень риска (высокий, средний, низкий). А в тексте появилась формулировка о том, что кредитные организации вправе использовать оценку ЦБ в качестве дополнительного фактора. Изначально предполагалось, что отнесение клиента к красной группе Банком России влечет обязательный отказ в проведении операции. В ЦБ считают, что платформа ЗСК позволит снизить нагрузку на добросовестный бизнес, а также расходы банков на контроль сомнительных операций.

Аргументы рынка и возражения властей

Несмотря на то что проект внесли заново, в реальности для участников рынка он сильно не изменился, говорит Наумов: «Основной риск, который видят банки именно в этом документе, — то, что их пытаются сделать частью пенитенциарной системы. Кредитные организации — это не суд, не прокуратура и не МВД, банк не может оценивать клиента с точки зрения того, преступник он или нет. А уж тем более банк не может быть наделен правом без суда карать клиентов, закрывать счета и не возвращать остатки средств, как того требует ст. 859 Гражданского кодекса». В отзыве НСФР говорится, что такой подход может нарушить право граждан и организаций на свободное распоряжение своим имуществом и противоречит Конституции.