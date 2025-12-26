Банк России вдвое сократит продажи валюты без учета бюджетного правила

В первом полугодии 2026-го ЦБ снизит ежедневный объем продаж валюты без учета бюджетного правила с 8,94 млрд до 4,62 млрд руб. Эксперты ранее допускали, что это может стать фактором ослабления рубля

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В первом полугодии 2026-го Банк России будет продавать валюту на внутреннем рынке на 4,62 млрд руб. в день, говорится в сообщении регулятора. Это вдвое меньше, чем ЦБ продавал во втором полугодии 2025-го — на 8,94 млрд руб. в день. Но это не итоговый объем операций регулятора: ежемесячно они корректируются на величину продаж или покупок валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила.

Продажи валюты, анонсированные ЦБ на январь—июнь 2026-го, отражают объем чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2025 года. Совокупный объем таких инвестиций в июле—декабре 2025-го составил 540,8 млрд руб., оценил регулятор. С учетом равномерного распределения на первое полугодие 2026 года ежедневные продажи только в рамках этой статьи составят 4,62 млрд руб., указали в ЦБ.

Одновременно ежемесячно ЦБ продолжит зеркалировать операции Минфина в рамках бюджетного правила: дополнительно продавать валюту или покупать ее. Это и будет определять итоговый объем операций регулятора с валютой на локальном рынке. Если Минфин будет продавать валюту и золото в рамках бюджетного правила, то будут расти и итоговые продажи валюты со стороны ЦБ. Если Минфин будет покупать валюту, то объем операций ЦБ (4,62 млрд руб.) будет сокращаться, и ЦБ по итогу даже может перейти к чистым покупкам валюты. Точная сумма сделок пока определена только на первые рабочие дни января.

«С учетом анонсированного Минфином России объема продаж валюты в рамках бюджетного правила на период с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года (5,6 млрд руб. в день) Банк России с 12 по 15 января 2026 года будет осуществлять суммарную продажу валюты в объеме 10,22 млрд руб. день», — отмечает регулятор.

Объем продаж на вторую половину месяца и начало февраля Минфин анонсирует позднее.

Во втором полугодии 2025-го ЦБ продавал валюту на 8,94 млрд руб. без учета бюджетного правила. Кроме чистого инвестирования средств ФНБ для определения этой суммы учитывались отложенные продажи — в конце 2024 года Банк России не зеркалировал операции Минфина на локальном валютном рынке из-за ослабления рубля на фоне обширных санкций против российских банков, но потом возобновил эти операции, добавив к ним нереализованные объемы. К 2026 году этот эффект нивелируется. Кроме того, в 2025 году ЦБ продавал больше валюты из-за финансирования дефицита бюджета за счет средств из ФНБ в прежние периоды.

«Операций использования средств ФНБ на покрытие дефицита бюджета вне бюджетного правила в 2025 году не осуществлялось», — напомнил ЦБ. Таким образом, в 2026 году это уже не приведет к увеличению объемов продаж валюты.

Резкое снижение продаж валюты со стороны российского регулятора ранее прогнозировали аналитики, опрошенные РБК. По их оценкам, на текущем локальном валютном рынке на операции ЦБ приходится примерно 10% от общего объема, и движение этой величины в ту или иную сторону способно оказать влияние на рубль. Ряд экспертов допускали, что по итогам года этот фактор может в совокупности с прочими сдвинуть курс выше 90 руб. за доллар.