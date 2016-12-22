«Гознак» разработал приложение для проверки подлинности новых банкнот

Определить подлинность недавно поступивших в обращение банкнот номиналом 200 и 2000 рублей можно будет с помощью мобильного приложения, разработанного «Гознаком»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА новости

Специалисты «Гознака» разработали мобильное приложение «Банкноты 2017», которое позволяет проверить купюры номиналом 200 и 2 тыс. руб. на подлинность. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Гознака».

Создание такого приложения в компании объяснили непривычностью новых банкнот для населения. «Многие пока еще не привыкли к внешнему виду банкнот, некоторым неизвестны основные элементы их защиты», — отмечается в сообщении. У людей, впервые получающих новые банкноты, «иногда возникают сомнения в их подлинности».

Проверка банкнот с помощью приложения должна помочь защитить пользователя от грубых подделок, приложение также содержит информацию о визуальной защите банкнот. Приложение будет представлено 18 января, в этот же день оно станет доступным для скачивания через AppStore и GooglePlay.

Глава Центробанка ​Эльвира Набиуллина 12 октября объявила о выпуске в обращение первых банкнот номиналом 200 руб. (с видами Севастополя) и 2 тыс. руб. (с изображениями вантового моста во Владивостоке и космодрома Восточный). Для распространения информации о выпуске новых банкнот ЦБ опубликовал в YouTube видеоролик про новые купюры, в котором люди, пытающиеся расплатиться новой купюрой,​ вдруг запевают песню «Владивосток-2000» группы «Мумий Тролль». На видео на несколько секунд появилась и сама Набиуллина.

Группа «Мумий Тролль» за продажу прав на песню «Владивосток-2000» Центробанку получила 2 тыс. руб. одной купюрой.