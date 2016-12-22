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ВТБ заявил о планах поднять ставки по ипотеке из-за решения ЦБ
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ВТБ заявил о планах поднять ставки по ипотеке из-за решения ЦБ
Финансы, 18:04
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ВТБ заявил о планах поднять ставки по ипотеке из-за решения ЦБ
Повышение ключевой ставки ЦБ вынуждает банки пересматривать условия по своим продуктам, считают в ВТБ. Банк в первую очередь планирует увеличить ставки по ипотеке. Остальные банки пока не спешат давать конкретных прогнозов
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Второй крупнейший госбанк — ВТБ — планирует повысить ставки по ипотеке из-за решения Банка России повысить ключевую ставку, рассказали РБК в пресс-службе кредитной организации.

«Повышение ключевой ставки вынуждает банки пересмотреть условия по низкомаржинальным продуктам. Например, ВТБ планирует увеличить ставки по ипотеке», — говорится в сообщении банка. В банке пока не могут сказать, на сколько и когда планируется повысить ставку.

ЦБ повысил ключевую ставку второй раз за год
Финансы

В пятницу, 14 декабря, совет директоров ЦБ на последнем в этом году заседании принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,75%. Это второе повышение ставки в этом году. Решение ЦБ носит «упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте».

Проинфляционными факторами названы неопределенность дальнейшего развития внешних условий, а также реакция цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. Повышение ключевой ставки позволит предотвратить закрепление инфляции на уровне выше таргета в 4%, считают в регуляторе.

За 11 месяцев 2018 года ВТБ выдал более 250 тыс. ипотечных кредитов общей суммой 576 млрд руб., объем продаж по сравнению с аналогичным периодом год назад увеличился в 1,5 раза, сообщал банк. Общерыночная доля ВТБ по ипотечному портфелю в октябре также выросла и составила 20,9%. С начала года банк нарастил объем портфеля до 1,3 трлн руб.

Что касается изменения ставок по другим кредитным продуктам и депозитам, ВТБ будет анализировать ситуацию и принимать решение с учетом действий других игроков.

Рубль отыграл часть потерь на фоне решения ЦБ о повышении ставки
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В Сбербанке не комментируют своих планов по кредитным и депозитным ставкам. Альфа-банк в ближайшее время вносить изменения в  свою тарифную политику не планирует, заявили в пресс-службе банка. Газпромбанк рассмотрит влияние изменений на ставки розничных продуктов и при необходимости скорректирует их, в настоящее время такого решения нет, рассказал представитель банка.

Горячий сезон по вкладам заканчивается, говорит первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. «Решение ЦБ о повышении ставки не повлияет на повышение ставок, но предотвратит традиционное для начала года их снижение», — считает он.

«Мы можем увидеть рост как депозитных, так и кредитных ставок», — говорит аналитик Хоум Кредит Банка​ Станислав Дужинский. Поскольку величина ключевой ставки является отправной точкой стоимости денег в российской экономике, то за ее повышением последует закономерный рост ставок в банковской системе, поясняет он. Хоум Кредит Банк будет оценивать конъюнктуру рынка и принимать решения о своих ставках в соответствии с ее динамикой.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: ВТБ , Ипотека , ключевая ставка ЦБ
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