Группа Альфа-банка запланировала получить доступ к фондовому рынку Китая

Группа Альфа-банка намерена получить лицензию брокера или управляющей компании в КНР, сообщил РБК глава банка Владимир Верхошинский. «Альфа» уже запросила лицензию на открытие банковских филиалов в Пекине и Шанхае

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Группа Альфа-банка изучает возможность получения лицензии брокера или управляющей компании (УК) для работы на рынке материкового Китая. Об этом РБК рассказал главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский.

«Такой интерес есть у многих банков — обеспечение доступа российских инвесторов, в первую очередь розничных, к рынку ценных бумаг Китая. Это совершенно отдельная работа, она с регистрацией филиала никак не связана, и это чуть проще, чем получение банковской лицензии. Ее ведут все банки, в том числе и «Альфа», — сказал он, отвечая на вопрос о дополнительной лицензии брокера или УК в КНР.

Как «Альфа» пытается выйти на китайский рынок В сентябре Альфа-банк сообщил о намерении отрыть два филиала на китайском рынке — в Пекине и Шанхае, писал РБК. Он запустил этот процесс, несмотря на попадание в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. «Сейчас мы решили все внутренние вопросы и получили необходимые одобрения от Банка России. Формально процедура открытия филиала может занимать до 2,5 года. Мы надеемся, что сможем пройти этот путь значительно быстрее при поддержке нашего регулятора и регулятора Китая», — сказал РБК Верхошинский. Он уточнил, что филиалы Альфа-банка в КНР будут нацелены на работу с корпоративными клиентами. «О рознице пока речи не идет. Сейчас фокус в первую очередь на корпоративный бизнес. И речь не только о ВЭД [внешнеэкономической деятельности]. Мы и без филиалов сопровождаем внешнеэкономическую деятельность, а обороты непрерывно растут. Открытие филиалов нужно для того, чтобы предоставлять гораздо более широкий набор услуг и сервисов. <…> Я бы предположил, что из 1 млн наших корпоративных клиентов минимум 100 тыс. будут заинтересованы в работе с Китаем», — сказал Верхошинский, добавив, что речь идет преимущественно о продуктах для компаний малого и среднего бизнеса.

Как устроен выход на рынок Китая, и кто еще туда стремится

Китай предлагает институциональным инвесторам несколько способов выхода на свои рынки: программы «Квалифицированный иностранный институциональный инвестор» (QFII) и «Квалифицированный иностранный институциональный инвестор в юанях» (RQFII), CIBM Direct (доступ к китайскому межбанковскому рынку облигаций), Stock Connect и Bond Connect (мосты для торговли акциями и облигациями в материковом Китае и Гонконге), перечисляет основатель и генеральный директор INGVARR Игорь Мазилин.

«В настоящее время Stock Connect и Bond Connect недоступны в России, а запуск таких программ без участия российских бирж невозможен. Но российские брокеры и управляющие активами могут воспользоваться программами QFII, RQFII и CIBM Direct», — продолжает эксперт. Для этого нужно установить отношения с китайскими депозитариями и брокерами, которые помогут получить одобрение Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) и предоставят инфраструктуру для доступа к биржам, объясняет Мазилин.

Получение статуса — достаточно сложное мероприятие, но в последнее время китайская сторона несколько упростила условия для входа россиян, говорит партнер BKHK law firm Роман Хаминский: «Изначально критерии одобрения лицензии отличались высокими требованиями, включая значительный опыт работы на финансовом рынке, наличие многомиллиардных активов и ограничения по выводу капитала. Впоследствии режим стал упрощаться».

Среди российских профучастников рынка статус QFII есть у СПБ Биржи (получен в марте 2022 года) и УК «Ингосстрах-Инвестиции» (получен в марте 2023 года). QFII позволяет инвестировать в акции, котирующиеся в юанях на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах.

Объявляя о получении статуса, УК «Ингосстрах-Инвестиции» планировали до конца 2023 года предложить инвесторам управляемые стратегии и ETF на китайские инструменты. Но пока вопрос о возможности открытия счетов доверительного управления не решен в части российского регулирования, сказал РБК директор департамента управления активами УК «Ингосстрах Инвестиции» Артем Майоров. «Мы работаем над этим вопросом, но точных сроков решения озвучивать в настоящий момент не готовы», — добавил он.

Российское регулирование «действительно содержит в ряде случаев ограничения на открытие счетов управляющих в иностранных банках», сказал РБК представитель ЦБ. «Проблема в том, что подавляющее большинство юрисдикций либо не признают за российским управляющим статуса управляющего, либо просто не предоставляют его счетам правового режима, аналогичного тому, который им предоставляется законом Российской Федерации. В этой связи управление активами на территории иностранного государства несет в себе существенные правовые и кастодиальные риски для учредителя управления», — подчеркнул он. Однако ЦБ готов рассмотреть вопрос об устранении таких препятствий при условии, что «риски от управления активами в иностранной юрисдикции будут перераспределены между управляющим и его клиентами», добавили в Банке России.

Еще один вариант доступа на материковый Китай — работа через локальных посредников. О таком пути ранее рассказывали в «Финаме». На сегодняшний момент эта задача практически решена, инвесторам доступны 10 государственных и корпоративных облигаций в Китае, рассказал РБК руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов. Сделки с этими активами проводятся на внебиржевом рынке, клиент может подавать заявки на покупку и продажу самостоятельно, по телефону, объяснил Леснов. «Также мы сейчас находимся на финальной стадии открытия доступа к более чем 100 акциям китайских компаний. Тут уже клиенты смогут совершать сделки в привычном для них формате — через наше торговое приложение», — добавил эксперт.

Бумаги китайских эмитентов привлекательны для российских инвесторов. Во-первых, это активы дружественной страны, что собой подразумевает минимальную вероятность блокировок, продолжает Леснов. Во-вторых, из-за санкций многим инвесторам стали недоступны торговые операции с широкой линейкой ведущих мировых компаний, а китайские компании способны стать альтернативой, отмечает он. С тем, что китайский рынок привлекателен для россиян, согласен и Мазилин: «Мы видим большой интерес среди наших клиентов в отношении рынка ценных бумаг Китая».

При этом Китай, безусловно, опасается вторичных санкций США и ЕС, но если под предлогом выхода российских инвесторов на китайские рынки не будут осуществляться посреднические операции по транзитному выводу российского капитала в недружественные юрисдикции, то, вероятно, серьезных санкций ожидать не стоит, считает Хаминский.