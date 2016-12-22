ЦБ отозвал лицензии у двух банков из топ-300 и топ-500
Финансы, 08:26
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков из топ-300 и топ-500
Регулятор запретил осуществлять операции «УМ-Банку», который по величине активов занимает 293-е место в банковской системе России, и региональной акционерной коммерческой кредитной организации «Москва» (431-е место)
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «УМ-Банк», занимавшей на начало ноября по величине активов 293-е место в банковской системе страны. Помимо этого регулятор ввел запрет на осуществление операций в отношении регионального акционерного коммерческого банка «Москва», который, согласно данным отчетности, занимал 431-е место по России.
«В деятельности «УМ-Банка» прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, а именно — осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», — говорится в пресс-релизе.
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