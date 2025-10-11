Во Владивостоке люди вышли на митинг против новых ставок утильсбора

Митингующие, в частности, потребовали отменить новые ставки утильсбора, поскольку повышение ставок, по мнению граждан, приведет лишь к росту цен на автомобили

Во Владивостоке несколько сотен человек вышли на санкционированный властями митинг против повышения утилизационного сбора на автомобили, сообщает «Владивосток1.ру».

Акция прошла 11 октября возле Дома молодежи, ее организовали депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Сустов и депутат Надеждинского района Олег Григорьев.

Митингующие потребовали отменить новые ставки утильсбора, обеспечить прозрачность и обоснованность формирования размера сбора, а также использования средств, поступающих от его уплаты, создать условия для развития современной инфраструктуры для переработки и утилизации автомобилей, развивать отечественный автопром через здоровую конкуренцию. По их мнению, повышение ставок приведет лишь к росту цен на автомобили.

По словам Сустова, в нынешних условиях подержанный автомобиль, например из Японии, остается более предпочтительным и надежным вариантом, чем новый отечественный.

Григорьев отметил, что полноценных заводов по переработке и утилизации автомобилей в Приморье нет, хотя местные жители платят автомобильный налог. По его мнению, повышение ставок утильсбора на автомобили мощнее 160 л.с. сильнее скажется на Дальнем Востоке, чем на других регионах России, поскольку многие предпочитают покупать внедорожники для передвижения в местах, где плохие дороги.

Проект постановления о новом способе расчета утильсбора размещен на госпортале нормативных правовых актов. В случае принятия постановления утильсбор будут рассчитывать по-новому уже с 1 ноября 2025 года. Базовая ставка в таком случае будет зависеть от типа и объема двигателя, но при этом станут учитывать и мощность в лошадиных силах — она повлияет на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале. Льготный сбор для физлиц, которые импортируют иномарки для личного пользования, все еще действует. Его распространят на машины мощностью до 160 л.с. и объемом двигателя меньше 3 л. Для остальных ставки могут подняться на 25–50%. Сумма утильсбора для физических лиц, которые везут машину из другой страны для личного пользования, останется той же — 3,4 тыс. руб. за новый автомобиль и 5,2 тыс. руб. за автомобиль старше трех лет. При ввозе машины с двигателем больше 3 л владелец платит полный коммерческий утилизационный сбор. Эксперты считают, что новая система расчета станет «сокрушительным ударом» для всей отрасли: машины подорожают, а ввоз сократится.



Глава Минпромторга Антон Алиханов, объясняя, почему утильсбор на автомобили хотят повысить и привязать к мощности, сослался на серые схемы ввоза машин, с помощью которых под видом импорта для личного пользования (в таком случае платится льготный утильсбор) привозят иномарки для перепродажи, в том числе и дилеры.

«И у нас, к сожалению, сложилась ситуация, когда по итогам девяти месяцев этого года больше 73% ввезенных автомобилей были ввезены физическими лицами. У нас в дилерских центрах начинают предоставляться услуги так называемых серых продаж, когда ввезенные на физлиц автомобили продаются уже через дилерские центры. Это приводит к существенному искажению рынка», — объяснил он.

По данным аналитиков «Дрома», в сентябре на фоне возможного повышения ставок объем продаж машин с двигателями свыше 160 л.с. в Приморье вырос на 11%, а средняя стоимость автомобилей увеличилась на 18% — до 1,3 млн руб. «В лидеры [по продажам] вышел Toyota Land Cruiser Prado (в августе он был на третьем месте с ростом продаж в 2%) — его продажи за сентябрь выросли на 57%, а цена поднялась на 14%, до 3,3 млн руб.», — рассказали там.

Федеральная таможенная служба России (ФТС), в свою очередь, призвала Минпромторг изменить систему начисления утильсбора при ввозе автомобилей. Как пояснил замруководителя службы Владимир Ивин, уже после начисления и уплаты обнаруживаются ошибки, в том числе неправильно начисленные коэффициенты, из-за чего таможенники вынуждены направлять людям требования о дополнительной плате, что всегда вызывает «негативное восприятие».